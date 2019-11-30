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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Asya’nın Nobeli Küntay’ın

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Asya’nın Nobeli Küntay’ın

Filipinler’de bu yıl 18’incisi düzenlenen ve “Asya’nın Nobeli” olarak tarif edilen Uluslararası Gusi Barış Ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası barışa kendi alanlarında destek sağlayan dünyanın farklı ülkelerinden 18 kişi, Gusi Barış Ödülü’nü aldı.

Siyaset Okulu, Diplomat Okulu, Yerel Yönetimler Akademisi, Küresel Liderlik Forumu gibi uluslararası programları Türkiye’de ve yurtdışında organize eden Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle ödüle layık görüldü. Ödül alan diğer isimler ise şöyle:

Malezya Belçika Büyükelçisi Patrick De Beyter

Hâkim Ignacio Mahiques , Arjantin

Prof. Dr. Bernhard Sabel, Almanya

Prof. Dr. Trevor Gibbs, İngiltere

Prof. Dr. Mark Berelowitz, İngiltere

Prof. Dr. Jeffrey Levett, Yunanistan

Guatemala İsrail Büyükelçisi Mario Bucaro

Hindistan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Dinesh Sharma

Prof. Dr. Caroline Marian S. Enriquez , Filipinler

Manila Belediye Başkanı Francisco Moreno Domagoso

Prof. Dr. John Cook, Yeni Zelanda

Edward Khoo, Malezya 

Margarita Parshukova, Rusya

Tayland Senatörü Teerakiat Jareonsettasin

Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Kgalema Motlanthe

Prof. Dr. Gary Dunbar, ABD

Farhan Wilayat Butt, Pakistan.

Asya’nın Nobeli Küntay’ın

‘ASLOLAN BARIŞI SÜRDÜRMEK’

DOÇ. Dr. Burak Küntay, ödül alırken şunları söyledi: “Mühim olan barışı yakalamak değil, barışı daha ileriye götürülebilir, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu yaparken şüphesiz her birey, bazı uluslararası normlara sahip çıkmalıdır. Adil olabilmek, eşitliğin gücüne inanmak, demokrasiye ve insan haklarına her daim bağlı kalmak, önce kendinizi sonra çevrenizdekileri, yani tüm insanları sevebilmek ve herkese saygı göstermek barışı kalıcı kılabilecek en önemli noktalardır. Eğer bugün bu ödüle layık görüldüysem bunun en önemli sebebi devletim ve milletimdir. Bana bu değerleri aşılayan güzel vatanım Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk insanına teşekkürlerimi sunarım. Türk milletinin bir parçası olmak benim için her daim bir ayrıcalık ve onurdur.”

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