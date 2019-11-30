Asya’nın Nobeli Küntay’ın
Filipinler’de bu yıl 18’incisi düzenlenen ve “Asya’nın Nobeli” olarak tarif edilen Uluslararası Gusi Barış Ödülleri sahiplerini buldu. Uluslararası barışa kendi alanlarında destek sağlayan dünyanın farklı ülkelerinden 18 kişi, Gusi Barış Ödülü’nü aldı.
Siyaset Okulu, Diplomat Okulu, Yerel Yönetimler Akademisi, Küresel Liderlik Forumu gibi uluslararası programları Türkiye’de ve yurtdışında organize eden Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle ödüle layık görüldü. Ödül alan diğer isimler ise şöyle:
Malezya Belçika Büyükelçisi Patrick De Beyter
Hâkim Ignacio Mahiques , Arjantin
Prof. Dr. Bernhard Sabel, Almanya
Prof. Dr. Trevor Gibbs, İngiltere
Prof. Dr. Mark Berelowitz, İngiltere
Prof. Dr. Jeffrey Levett, Yunanistan
Guatemala İsrail Büyükelçisi Mario Bucaro
Hindistan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Dinesh Sharma
Prof. Dr. Caroline Marian S. Enriquez , Filipinler
Manila Belediye Başkanı Francisco Moreno Domagoso
Prof. Dr. John Cook, Yeni Zelanda
Edward Khoo, Malezya
Margarita Parshukova, Rusya
Tayland Senatörü Teerakiat Jareonsettasin
Güney Afrika Eski Devlet Başkanı Kgalema Motlanthe
Prof. Dr. Gary Dunbar, ABD
Farhan Wilayat Butt, Pakistan.
‘ASLOLAN BARIŞI SÜRDÜRMEK’
DOÇ. Dr. Burak Küntay, ödül alırken şunları söyledi: “Mühim olan barışı yakalamak değil, barışı daha ileriye götürülebilir, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu yaparken şüphesiz her birey, bazı uluslararası normlara sahip çıkmalıdır. Adil olabilmek, eşitliğin gücüne inanmak, demokrasiye ve insan haklarına her daim bağlı kalmak, önce kendinizi sonra çevrenizdekileri, yani tüm insanları sevebilmek ve herkese saygı göstermek barışı kalıcı kılabilecek en önemli noktalardır. Eğer bugün bu ödüle layık görüldüysem bunun en önemli sebebi devletim ve milletimdir. Bana bu değerleri aşılayan güzel vatanım Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk insanına teşekkürlerimi sunarım. Türk milletinin bir parçası olmak benim için her daim bir ayrıcalık ve onurdur.”
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