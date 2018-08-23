Asya atağı
TÜRKİYE’nin iki yıl içinde üretmeyi planladığı ALTAY tankı, ihracat potansiyeli bulunan 6 Asya ülkesinde görücüye çıkacak.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güç grubunun geliştirilmesi için BMC ile sözleşme imzaladığı, seri üretim sözleşmesine ilişkin de çalışmalarını yürüttüğü Milli Ana Muharebe Tankı ALTAY’la Asya pazarına girmeyi hedefliyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli tankını 2020 yılı başında üretim bandından çıkarmayı hedefleyen SSB, ihracat potansiyeli bulunan Suudi Arabistan, Katar, Umman, Bahreyn, Malezya ve Endonezya’ya yönelik tanıtım çalışmalarına başladı. Tank prototipi, geçtiğimiz günlerde bu ülkelerden birine gönderilirken, rekabet gücünün olumsuz etkilenmemesi için prototipin şu anda bulunduğu ülke açıklanmadı. Tank prototipi, belirli aralıklarla beş ülkede daha görücüye çıkacak.
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