Aşure nasıl yapılır? Lezzetli aşure yapmanın püf noktaları
Yüzyıllardır hem saray mutfağı hem de halk mutfağında pişirilen aşure, hem lezzeti hem de içeriğindeki ürünlerin sağlıklı olması nedeniyle severek tüketiliyor. Aşure yapmanın püf noktalarını ve aşure yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini merak eden vatandaşlar, en pratik ve lezzetli aşure tariflerini araştırıyor. Peki, aşure nasıl yapılır?
Türk mutfak kültüründe önemli bir yeri olan aşure, Muharrem ayının onuncu gününden başlayarak yapılıyor, komşu ve akrabalara dağıtılıyor. Muharrem ayını idrak eden vatandaşlarda aşure tarifini yoğun şekilde sorguluyor. İşte, son günlerde en çok aranan sorulardan "Aşure nasıl yapılır?"ın yanıtı ve lezzetli aşure yapmanın püf noktaları...
AŞURE NASIL YAPILIR?
Muharrem ayı ile özdeşleşen Aşure tatlısı, mutfakları ve sofraları lezzetlendirmeye bu yılda devam ediyor. Buğday, kuru fasulye ve nohut gibi temel malzemelerle yapılan aşure, Nar taneleri, ceviz ya da tarçınla süslenince adeta bir görsel şölen sunuyor. İşte, aşure tarifi, malzemeler ve aşure yapmanın püf noktası...
MALZEMELER
• 500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt
Servisi için;
• 1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.
Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.
AŞURE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
Mümkünse “aşure tenceresi” denen büyük tencerelerden kullanmaya çalışın. Eğer evinizde böyle bir tencere yoksa, geç ısınan, ağzı geniş ve yayvan bir tencere de işinizi görecektir. Öte yandan aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir. Aksi takdirde aşurenin içindeki bakliyatlar, meyveler ve diğer malzemeler birbirine yeterince kaynaşmaz, aşurenin kıvamı tutmaz.
Aşure pişirmek sabır ister. Büyük bir tencere aşureyi pişirme süresi 2 saat civarındadır. Bu süre içine eklediğiniz malzemelere göre değişkenlik gösterebilir. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.
Eğer aşureniz çok sulu olduysa biraz nişasta takviyesiyle kıvamını artırabilirsiniz. Nişasta, aşurenizi kaselere paylaştırıp soğumaya bıraktığınız sırada görüntüsünün bozulmasına da engel olacaktır.
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