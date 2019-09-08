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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.09.2019 - 22:16, Son Güncelleme:

Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik aşure tarifi

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Aşure nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik aşure tarifi

İlk hicri ay olan muharrem ayında pişirilip ikram edildiğinde birlik, beraberlik, bolluk ve bereket yayan aşure, evlerin tencerelerinde pişmeye başladı. İslam inanışına göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşure, günümüzde de muharrem ayının onuncu günü pişirilmeye başlanıyor. Peki, aşure nasıl yapılır?

Bolluk ve bereketin simgesi aşure, Anadolu'nun dört bir yanındaki evlerin mutfaklarında pişmeye başlıyor. Bu geleneksel tatlıyı en pratik ve lezzetli şekilde evlerinde nasıl yapacağını merak eden vatandaşlar ise internette aşure tariflerini araştırıyor. İşte, en lezzetli ve pratik aşure tarifi...

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure yapma ve dağıtma geleneği yüz yıllardır Anadolu'da devam ediyor. Evde aşure yapımı gerekli malzemeleri temin ettikten sonra oldukça pratik. İşte, aşure malzemeleri ve aşure yapımının püf noktaları...

MALZEMELER

500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt

Servisi için:

1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın

Aşure nasıl yapılır En lezzetli ve pratik aşure tarifi

YAPILIŞI

Akşamdan buğdayı ovalayarak  suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.

İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.

Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Aşure nasıl yapılır En lezzetli ve pratik aşure tarifi

AŞURE YAPMANIN PÜF NOKTASI

Nohut, fasulye ve buğday akşamdan ıslatıldıktan sonra ayrı ayrı pişirilme işleminden sonra erken saatte kazana konularak kıvam alıncaya kadar kaynatılmalı. İsteğe göre bir bardak süt de katılabilir. Soğuduktan sonra kaselere konulan aşure, nar ve tarçın ile süslenerek dağıtılmalı.

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