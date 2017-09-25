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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2017 - 16:25, Son Güncelleme:

Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri kaç çeşit olmalı?

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Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri kaç çeşit olmalı?

Aşure Günü için kısa bir süre kaldı, tarif araştırmaları sıklaştı. Muharrem ayının 10. gününün sembolü olan aşurenin yapımıyla ilgili en çok merak edilen konu malzeme listesi. Peki geleneksel tarife göre Aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri kaç çeşit olmalı?

Aşure Günü, bu yıl 30 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. Büyük bir zahmetle ve çeşit çeşit malzemeyle yapılan aşureler, dağıtılmak için hazırlanacak. Bu yıl ilk kez aşure yapacak olanlar günler öncesinden tarif ve malzemeleri inceliyor.

Kimisinin adına tufan yemeği, kimisinin ise şükran çorbası dediği aşurenin yapım aşamaları birbirine benze de içerisine konulan malzemeler değişiklik gösteriyor. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure malzemeleri kaç çeşit olmalı?

AŞURE MAZLEMELERİ KAÇ ÇEŞİT OLMALI?

Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. En önemli malzemesi buğday olan aşurenin malzemeleri bölgelere, bazen de kişisel zevklere göre değişiklik gösteriyor. Beyaz fasulye, nohut, kuru bakla ve kuru börülce de konuyor. Bazıları buğday yerine pirinç, şeker yerine pekmez kullanıyor, sakız, anason katanlar bile var. Üzeri kavrulmuş susam, badem, fındık, ceviz, kuşüzümü, nar taneleriyle süslenen bu nefis tatlı, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye farklılık gösteriyor. 41 çeşit malzemenin teminindeki zorluk nedeniyle daha az malzemeyle de yapılabiliyor. Bu durumda tüm besinlerin özü olduklarına inanıldığı için bir tutam tuz, biraz bal ve azıcık sütün bütün eksikleri tamamladığına inanılıyor.
Aşure tarifi malzemeler: 2 su barda¬ğı aşurelik buğ¬day 2,5 su barda¬ğı toz şeker 1/2 su barda¬ğı kuru fasulye 1/2 su barda¬ğı nohut 1/2 su barda¬ğı sarı üzüm 5-6 adet kuru kayısı 8-10 bardak kaynamış su
Süsleme için:
Nar içi
Badem (kabuğu soyulmuş)
Fındık
Kuş üzümü
Ceviz

Aşure tarifi hazırlanışı:

Bir gece önceden bu¬ğdayı iyice yıkayıp bir taşım kaynatın. Üstündeki köpü¬ğünü alıp, kaynamış suyun içinde bir gece bekletin. Nohutu ve kuru fasulyeyi de ayrı kaplarda su içinde bekletin. Kayısı, incir, sarı üzüm ve kuru üzümleri ayrı kaplar içinde ıslatıp bekletin. Pişirme günü Nohutu, kuru fasulyeyi ve bu¬ğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın. Bu¬ğday yumuşayınca nohutu ve kuru fasulyeyi ekleyip, hepsini pişireceğ-iniz büyüklükte bir tencereye alın.8-10 bardak kaynamış suyu, yaklaşık 3-4 parmak üstünü geçecek kadar bu¬ğdayın üstüne ekleyin ve kısık ateşte 30-45 dakika arası pişirin. Yıkanmış ve haşlanmış kuru meyvelerin suyunu süzüp keserek aşurenin içine atın. Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istedi¬ğiniz miktarda ekleyin. Tercihen 2,5 su barda¬ğı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin. Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın.Aşureyi ılıyınca kaselere paylaştırın. Dibine çökmemesi için soğ¬uyunca süsleyin.Aşurelerin üstüne önce tarçın serpin, sonra fındık, tuzsuz badem, ceviz, dolmalık fıstık, temizlenen nar taneleri ve kuş üzümünü ekleyin.

 

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