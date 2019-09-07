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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 23:22, Son Güncelleme:

Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?

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Aşure Günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır?

Mübarek Muharrem ayı devam ederken, Aşure günü de merak konusu oldu. Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan aşure günü, Muharrem ayının 10. günü içerisinde yer alıyor. Aşure günü toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından toplumumuzda geleneksel olarak manevi değerler taşıyor. Peki, Aşure günü ne zaman? Aşure nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bilgiler.

Muharrem ayının 10. günü, aşurelerin yapıldığı ve çevreye dağıtıldığı günü ifade etmektedir. Muharrem orucunun tamamlanmasının ardından, hazırlanarak komşulara dağıtılan aşure, evlerde hazırlanacak. İşte, Aşure günü tarihi hakkında merak edilenler.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü (9 Eylül Pazartesi günü) başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?

Aşure gününde birçok bakliyatın bir araya gelmesiyle oluşan aşure dışında, bu hafta kapsamında oruç da tutulmaktadır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), “Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan ümit ediyorum” buyurmuş, Âşûre gününe, Muharrem’in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir.

İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç, aşure orucudur. Cahiliye Dönemi’nde başta Kureyşliler olmak üzere bazı Arap kabileleri de bu orucu tutmaktaydılar. Hatta Peygamber Efendimizin hicretten önce Mekke’de Aşure orucu tuttuğu gibi hicretten sonra Medine’de de bu orucu tuttuğu rivayet edilmiştir.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermeli. En önemli malzemesi buğday olan aşurenin malzemeleri bölgelere, bazen de kişisel zevklere göre değişiklik gösteriyor. Beyaz fasulye, nohut, kuru bakla ve kuru börülce de konuyor. Bazıları buğday yerine pirinç, şeker yerine pekmez kullanıyor, sakız, anason katanlar bile var. Üzeri kavrulmuş susam, badem, fındık, ceviz, kuşüzümü, nar taneleriyle süslenen bu nefis tatlı, bölgeden bölgeye, hatta aileden aileye farklılık gösteriyor. 41 çeşit malzemenin teminindeki zorluk nedeniyle daha az malzemeyle de yapılabiliyor. Bu durumda tüm besinlerin özü olduklarına inanıldığı için bir tutam tuz, biraz bal ve azıcık sütün bütün eksikleri tamamladığına inanılıyor.

Aşure tarifi malzemeler: 2 su bardağı aşurelik buğday 2,5 su bardağı toz şeker 1/2 su bardağı kuru fasulye 1/2 su bardağı nohut 1/2 su bardağı sarı üzüm 5-6 adet kuru kayısı 8-10 bardak kaynamış su

Süsleme için:
Nar içi
Badem (kabuğu soyulmuş)
Fındık
Kuş üzümü
Ceviz

Aşure tarifi hazırlanışı:

Bir gece önceden buğdayı iyice yıkayıp bir taşım kaynatın. Üstündeki köpüğünü alıp, kaynamış suyun içinde bir gece bekletin. Nohutu ve kuru fasulyeyi de ayrı kaplarda su içinde bekletin. Kayısı, incir, sarı üzüm ve kuru üzümleri ayrı kaplar içinde ıslatıp bekletin. Pişirme günü Nohutu, kuru fasulyeyi ve buğdayı ayrı kaplarda haşlayın. Kayısı ve inciri kesip, üzümü de ayrı kaplarda bir taşım kaynatarak haşlayın. Nohut ve kuru fasulyeyi kaynattıktan sonra kabuklarını çıkarın. Buğday yumuşayınca nohutu ve kuru fasulyeyi ekleyip, hepsini pişireceğ-iniz büyüklükte bir tencereye alın.8-10 bardak kaynamış suyu, yaklaşık 3-4 parmak üstünü geçecek kadar buğdayın üstüne ekleyin ve kısık ateşte 30-45 dakika arası pişirin. Yıkanmış ve haşlanmış kuru meyvelerin suyunu süzüp keserek aşurenin içine atın. Şekeri eklemeden önce tadına bakıp istediğiniz miktarda ekleyin. Tercihen 2,5 su bardağı toz şekeri karıştırarak iyice yedirin. Şeker tamamen eriyince ve aşurenin kıvamı koyulaşınca ateşten alın.Aşureyi ılıyınca kaselere paylaştırın. Dibine çökmemesi için soğuyunca süsleyin.Aşurelerin üstüne önce tarçın serpin, sonra fındık, tuzsuz badem, ceviz, dolmalık fıstık, temizlenen nar taneleri ve kuş üzümünü ekleyin.

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