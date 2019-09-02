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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 18:38, Son Güncelleme:

Aşure günü ne zaman? Aşure gününe kaç gün kaldı?

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Aşure günü ne zaman? Aşure gününe kaç gün kaldı?

Müslümanlar için mübarek olan, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı 31 Ağustos'ta başladı. Muharrem ayında ibadetlerini idrak etmeye başlayan vatandaşlar, bu mübarek ay içerisinde yer alan aşure günü tarihine yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, aşure günü ne zaman? Aşure gününe kaç gün kaldı? İşte, aşure günü hakkında merak edilen bazı bilgiler.

İslam coğrafyasında çok önemli bir yere sahip olan ve Muharrem ayına girildi. Muharrem ayının 10. gününde aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için yapılmaktadır. Ayrıca aşure geleneği toplumsal yardım ve dayanışmayı da arttırmaktadır. Peki, bu yıl aşure günü ne zaman? İşte, 2019 aşure günü tarihi.

AŞURE GÜNÜ BU YIL NE ZAMAN?

İslam inancına göre peygamberlerin hayatına dair birçok önemli hadisenin yaşandığı ve aşure tatlısının yapıldığı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen "Aşure Günü" bu yıl 9 Eylül'de idrak edilecek.

AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure için gerekli malzemeler

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin harmanlanması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure” adı veriliyor.

3 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı fasulye
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru üzüm
6 adet incir
6 adet kayısı
6 su bardağı şeker
3 tek karanfil (cezvede bir taşım kaynatılıp suyu dökülmüş)
Tarçın
Ceviz içi

Bir gece öncesinden buğday, fasulye ve nohut ayrı ayrı ıslatılır. Buğday iyice piştikten sonra ayrı ayrı pişirilmiş nohut ve fasulye de katılarak bir süre daha kaynatılır. Şeker ve yıkanmış üzüm ilave edilir. Küçük doğranmış incir, kayısı eklenir. Beş dakika daha pişirdikten sonra karanfil karışıma dâhil edilir. Pişen aşure sıcak sıcak kâselere alınır. Üzeri ceviz ve tarçın ile süslenir.

Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır.

Aşure yapmanın püf noktaları

Aşurenin içine konacak malzemelerin bir gece önceden ıslatılarak iyice yumuşatılması gerekir.

Aşure için en temel malzeme buğday. Aşurelik ya da keşkeklik olarak da bilinen buğdayı bir gece önce ıslattıktan sonra aşureyi pişirirken iyice haşlamalısınız.

Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. Muhallebi kıvamına gelen aşurenizi ocaktan indirebilirsiniz.

Eğer aşureniz çok sulu olduysa biraz nişasta takviyesiyle kıvamını artırabilirsiniz. Nişasta, aşurenizi kaselere paylaştırıp soğumaya bıraktığınız sırada görüntüsünün bozulmasına da engel olacaktır.

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