Asuman Müdür: Karakolun yanında geçmeye korkanlara devleti sevdirdik

Asuman Karacık, 2017 yılının Ocak ayında, terör örgütü PKK mensuplarınca oluşturulan hendek ve barikatların ortadan kaldırılması operasyonundan sonra merkez Sur ilçesine emniyet müdürü olarak atandı. Karacık'ın Sur'daki yaklaşık 1,5 yıllık görevinden sonra Hatay'a tayini çıktı. Tayini duyan Sur esnafı, Karacık'ın ilçeden ayrılmaması için imza kampanyası başlattı. Esnafın kepenk ve kontak kapatacağını öğrenen Karacık, gurur duyduğunu ve duygulandığını söyledi. Gösterilen ilgi dolayısıyla ilçe sakinlerine teşekkür eden Karacık, göreve başladığından beri temsil ettiği devletin şefkatli yüzünü halka göstermeye çalıştığını ve bunun için çalmadık kapı bırakmadığını dile getirdi.



'DEVLETİN ŞEFKATİNİ GÖSTERDİK'



Halkın kapısını çalarken, gönüllere de girdiklerini kaydeden Sur İlçe Emniyet Müdürü Karacık, "Herkese çok teşekkür ederim. Halkımız, devletin şefkatli yüzünü görünce sorunları çözmek çok kolay oldu. İnsanlar, kendilerine insanca muamele yapıldığını fark edince bunun karşılığını hemen veriyor. Vatandaşlarımızın her türlü sorunu ile ilgilenmeye çalıştım. Vatandaş ilk defa kendi görev alanı dışındaki sorunları ile de ilgilenen bir müdür ile karşılaştı. Hiçbirine ayrımcılık yapmadan, devletin şefkatini gösterdik. Her olumsuzluğun devlete mal edilemeyeceğini gördüler. Polisin ve devletin, vatandaşın polisi ve devleti olduğunu, polisin de onların içinden çıktığını gösterdik. Diğer ilçelerden ve hatta bize bağlı olmayan köylerden insanlar, elektrik sorununu çözmek için bile yanımıza geliyorlardı ve onların her türlü sorunu ile ilgilenmeye ve çözüm bulmaya çalıştık. Diyarbakır Emniyet Müdürü'müzün büyük destekleri ile bunu yaptık" diye konuştu.



'BEN DE ÜZÜLÜYORUM ANCAK TAKDİR BÜYÜKLERİMİZİN'



Elektrik, işsizlik ve eşler arasındaki geçimsizlik sorunu başta olmak üzere bütün meselelerle ilgilenmeye çalıştığını vurgulayan Asuman Karacık, "Görevimizin sadece asayiş ve güvenliği sağlamak olmadığını göstermeye çalıştık. Diyarbakır'a, 2009 yılında, eşimin görevi nedeniyle geldik. Çeşitli birimlerde çalıştım. Daha önce de Şırnak ve Bitlis'te görevler yaptık. Sur'daki görevime ise Ocak 2017 tarihinde başladım. Sur'da göreve başlarken, büyük zorluklarla karşılaştık. Yapılan restorasyon çalışmalarının sorunsuz devam etmesi ve hırsızlık, kapkaççılık gibi sorunlarla uğraştık. Emniyet müdürümüz büyük destekler verdi. Şimdi vatandaşlarımız tayinimizin çıkmasına üzülüyor. Ben de üzülüyorum; ancak takdir büyüklerimizindir" dedi.



Kadın olmasının, her kapıyı çalmasında ve her türlü sorunun anlatılmasında kendisi için büyük avantaj olduğunu kaydeden Sur İlçe Emniyet Müdürü Karacık, "Her evin kapısını çalmaya ve dertlerini dinlemeye çalıştık. Çözümler bulmaya çalıştık. Karakolun yanından geçmeye korkan insanlara devleti sevdirdik, devletin şefkatli yüzünü göstermeye çalıştık. Bakanlığımız ve büyüklerimiz nerede uygun görünse aynı şekilde görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.