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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.10.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Üsteğmenin itirafları... Örgüt aracılığıyla evlendi, çalıntı sorularla subay oldu

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Üsteğmenin itirafları... Örgüt aracılığıyla evlendi, çalıntı sorularla subay oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu belirtip etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kadın üsteğmen, örgütün verdiği sorularla subay olduğunu itiraf etti. Astsubay eşiyle örgüt ablası aracılığıyla evlendiğini, örgüt abisinin subaylık sınav sorularını önceden kendisine gösterdiğini itiraf eden Y.E, sorulara bu şekilde ulaştığını kimseye söylememesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastığını anlattı

FETÖ'ye dair bildiklerini hiçbir baskı altında kalmadan anlatmak isteyen Y.E, Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede 15 Temmuz'dan önce Deniz Tıbbı Araştırma Merkezi'nde öğretmen subay olarak görev yaptığını söyledi.

Örgüte ait özel liseden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandığını belirten Y.E, öğrenim süresi boyunca örgütün yurt ve evlerinde kaldığını kaydetti.

Fakülteden mezun olduktan sonra örgütün dershanesinde stajyer öğretmen olarak çalışmaya başladığını anlatan Y.E, "Melikan" isimli örgüt ablasının yönlendirmesiyle denizci astsubayla evlendiğini ifade etti.

"KUR'AN-I KERİM'E EL BASTIK"

Eşiyle, "Okan" isimli örgüt abisinin evine sohbete gittiklerini, bu kişinin eşinin kendisiyle ilgilendiğini kaydeden Y.E, toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sözde vaazlarını izlediklerini belirtti.

Eşinin önerisiyle sözleşmeli subaylık sınavına başvurduğunu bildiren Y.E, örgüt abisinin sınavda çıkacak soruların bir kısmını kendisine gösterdiğini itiraf etti.

Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin ettikten sonra sorulara bakmasına izin verildiğini anlatan Y.E, şöyle devam etti:

"Eşimle Gebze'de bir eve gittik. İsminin 'Aydın' olduğunu beyan eden kişi de buradaydı. Bu şahıs, 'Sana bazı sorular göstereceğim, bunlardan bazıları sınavda çıkabilir, bu sorulara 15 dakika bak, bu sorulara baktığını kimseye söylemeyeceksin, annenin, babanın üzerine yemin et ve Kur'an-ı Kerim'e el bas.' dedi. Eşimle el basıp yemin ettik.

Aydın, bilgisayarı flash takılı vaziyette bana verdi ve odadan ayrıldı. Hatırladığım kadarıyla 60-70 matematik, 60-70 de genel kültür sorusu vardı. Yaklaşık 45 dakika baktım, amacım soruları ezberlemekten ziyade konu başlıklarına bakmaktı. Soruların cevapları koyu renkliydi. 45 dakika sonra Aydın geldi ve bilgisayarı alıp gitti. Bu soruların fotoğrafını çekmedim. Eşim kesinlikle sorulara bakmadı."

Kendisine gösterilen soruların sınavda çıktığını dile getiren Y.E, "Genel kültürden 50 soru çıktı. Gösterilen sorulardan birkaç tanesi vardı. Diğerlerini tam olarak hatırlamadığım için aynı sorular olup olmadığını bilmiyorum. Öğleden sonraki sınavda matematik sorularından bazıları da bana gösterilen sorularla birebir aynıydı. Sınavın birinden 75-76 civarı, diğerinden de 83-84 civarında puan aldım." ifadelerini kullandı.

ÖRGÜT ABİSİNDEN DARBE İTİRAFI

Sınavı kazanmasının ardından örgüt abisi Okan'ın evinde görüştükleri "Aydın" isimli örgüt abisinin askeri okulda nasıl davranması konusunda kendisine uyarılarda bulunduğunu belirten Y.E, "Bu kişi, abdesti teyemmüm ile almayı, namazı ise ima yoluyla kılmamı istedi." dedi.

Bu şekilde hiçbir zaman ibadet yapmadığını dile getiren Y.E, eğitiminin ardından öğretmen teğmen olarak Deniz Harp Okuluna atandığını bildirdi.

Eşinin de asker olması nedeniyle başka bir örgüt abisi ve ablasına devredildiklerini söyleyen Y.E, darbe girişiminden kısa süre önce hamileliğini gerekçe gösterip bir daha örgüt üyeleriyle görüşmediğini iddia etti.

Darbe girişimine ilişkin önceden bilgilerinin bulunmadığını öne süren Y.E, şu beyanlarda bulundu:

"Darbe girişiminden sonra 'Okan' isimli şahsın yanına eşimle gittik. Okan'a bu olanların ne olduğunu, bu darbe girişimini kimin yaptığını, bu yapıya ait insanların bu hainliğe nasıl karıştıklarını sorduk. Okan da çok üzgün bir şekilde 'Maalesef bu insanlar bu darbeye karışmışlar, siz hayatınıza devam edin.' dedi. Bir daha da kimseyle görüşmemiz olmadı."

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