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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA (Sivas) (DHA)
19.10.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

'Cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun'

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK’lı teröristlerin yola önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya (25) ile birlikte 10 aylıkken şehit olan Bedirhan Mustafa’nın ilk yaş gününde babası Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya mezarını ziyaret ederek oğlunun doğum gününü kutladı. Baba Karakaya, ”Oğlumun cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun” dedi.

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  • Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan’ın ilk yaş gününü mezarında kutladı
  • Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan’ın ilk yaş gününü mezarında kutladı
  • Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan’ın ilk yaş gününü mezarında kutladı
  • Astsubay baba, şehit oğlu Bedirhan’ın ilk yaş gününü mezarında kutladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yüksekova’da 31 Temmuz günü otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve oğlu 10 aylık Bedirhan Mustafa, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeğinin cenazeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından Sivas’ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, bugün ailesiyle birlikte şehit oğlunun ilk yaş günü için mezarını ziyaret etti.

Yaşasaydı oğlunun 1 yaşına basacağını belirten Karakaya, Bedirhan Mustafa’nın mezarını balonlar ve çiçeklerle süsledi. Karakaya, oğlunun ev çok sevdiği oyuncaklar olan ayıcık ve kepçeyi de doğum günü hediyesi olarak mezarının üzerine bıraktı. Karakaya, eşi Nurcan ve oğlu Bedirhan Mustafa’ya yönelik şiirleri mezar tahtalarına astı.

Cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun
''CENNETTEKİ İLK YAŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN''

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, oğlunun doğum gününü kutlayarak, "İlk önce cennetteki ilk yaşı kutlu olsun, Peygamber efendimizle meleklerle ve diğer aziz şehitlerle birlikte cennette ilk yaşını kutluyor. Birlikte kutlasaydık olurdu ama Rabbim böylesini hayırlı kılmış, böylesini kaderimize yazmış ve doğum gününü en güzel yerde kutluyor. Biz her ne kadar da kutlayacak olsak da Rabbim ona vermiş olduğu hediye ve vermiş olduğu mertebe gibi kutlayamayacaktık. Allah şehadetini kabul etsin. Cennetteki ilk yaşı kutlu olsun. Bedirhan ve Nurcan’ıma içimden geçenleri yazdım. Doğum gününe dair birkaç bir şeyler yazdım. Bizim yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Geliyoruz, kabirlerini ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Çocukluğundan beri küçük ayıcıkla oynuyordu, en çok sevdiği, en çok oynadığı oydu. Biraz kendine geldikten sonra da bilhassa Hakkari’de kepçesiyle oynuyordu. Onları getirmek istedik. Orada, cennette daha güzelleriyle oynuyordur eminim. İnşallah Rabbim şefaatine nail eyler, bizi tekrardan cennetinde kavuşturur. Buradan tüm geçmiş şehitlerimizin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Benim çocuğum melekti zaten inşallah annesinin elinden tutuyordur bizim de elimizden tutar. Doğum günü kutlu olsun” diye konuştu.

Cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun
''SEN MİNİK ŞEHİTSİN''

Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, oğluna yazıp mezar tahtasına astığı mektupta ise şunları kaydetti:
"Ey oğlum, can oğlum, sen daha 9 aylıkken Rabbim seni yanına çağırdı. Seni şehadet ile onurlandırdı. Burada hem acıyı hem gururu verdi. Allah’ım, Rabbim ne verirse hayırlısını versin. Üzülme, sen minik şehitsin. Annen ve bana iyi bak. Cennet yaşın kutlu olsun. Bedirhan Mustafa’m, kendisi küçük, yüreği kocaman bebeğim. Cennetin bahçelerindeki annen ve meleklerle olan ilk yaşın kutlu olsun. Kavuşmak dileğiyle."

Cennetteki ilk yaş günü kutlu olsun
ÖĞRENCİLERDEN ZİYARET

Öte yandan Lokman Hekim Teknik ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de Bedirhan Mustafa’nın doğum günününde mezarı ziyaret edip, dua okudu. Öğrenciler, mezar başında gözyaşlarına hakim olamadı. Sağlık öğretmeni İrem Kılıç "Lise olarak ziyaret etmek istedik. Değerler eğitimi çalışmamız vardı. Haftaya yapmayı planlıyorduk ama Bedirhan bebeğin doğum günüymüş, o yüzden bugün gelmek istedik. Allah sabır versin ailesine" dedi.

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