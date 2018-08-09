Sesi kontrol etmek iÃ§in ayaÄŸa kalkÄ±nca hastanelik oldu

Sesi kontrol etmek için ayaÄŸa kalkÄ±nca hastanelik oldu
Karamanâ€™da 3â€™Ã¼ncÃ¼ kattaki evinin balkonunda, gelen sesi kontrol etmek iÃ§in aÅŸaÄŸÄ± bakan astsubay Mehmet Ã‡.(36), dengesini kaybedip dÃ¼ÅŸtÃ¼. Yaralanan astsubay, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Olay, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda Yunuskent Mahallesi 831 Sokakâ€™ta meydana geldi. Karamanâ€™da gÃ¶rev yapan astsubay Mehmet Ã‡., evinin balkonunda otururken, aÅŸaÄŸÄ±da ses duydu.
Sesi kontrol etmek iÃ§in yerinden kalkÄ±p aÅŸaÄŸÄ± bakan Mehmet Ã‡., dengesini kaybedip, yaklaÅŸÄ±k 9 metre yÃ¼kseklikten toprak zemine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Bu sÄ±rada apartmana girmek Ã¼zere olan komÅŸularÄ±, Mehmet Ã‡.â€™nin yardÄ±mÄ±na koÅŸtu.
Ã‡aÄŸrÄ±lan ambulansla Karaman Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan Mehmet Ã‡.â€™nin vÃ¼cudunda kÄ±rÄ±klar oluÅŸtuÄŸu ve saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle