Astral seyahat nedir? Astral seyahat ile ilgili bilinmesi gerekenler
Son zamanlarda oldukça popüler olan astral seyahatin ne anlama geldiği ve nasıl yapıldığı bu terimi ilk kez duyanlar tarafından merak konusu oldu. Astral seyahat yapabilmek için öncelikle ‘Astral Beden’i oluşturmuş olmak gerekiyor. Bunun için uzun ve ciddi çalışmalar gerekiyor. Peki, astral seyahat nedir?
Ruhun bedeninizden kısa süreliğine ayrılarak farklı bir boyuta taşınmasına astral seyahat denir. Ruhsal bir seyahat olan astral seyahat, bedeni ve fiziki olarak yapılabilecek bir seyahat değildir. Kısaca varlığın vücuttan ayrılarak dolaşması durumu olarak tanımlanan astral seyahat, ülkeler arası hatta gezegenler arası yolculuk yapıldığına inanılır.
Astral seyahat deneyimleriyle ilgili pek çok örnek var ancak en çok bilineni Amerikalı bir öğrencinin yaşadıklarıdır. İddiaya göre önemli bir sınav zamanında astral yolculuğa çıktığını ve sınavda çıkacak soruları önceden gördüğünü iddia etmiştir. Sınav öncesi hiç kimse tarafından dikkate alınmayan genç, sınav sonrasında çıkan soruların aynı olması ile bir anda gündeme oturmayı başarmıştır.
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