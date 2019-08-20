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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.08.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

‘Astıma iyi geliyor’ diyerek kandırdılar! Annesi gözyaşlarına boğuldu…

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Adana'da kaybolan kızının tişörtüne sarılıp gözyaşlarına boğulan anne, evladının hayatından endişe ediyor. Kızı astım hastası olduğu için onu kandırıp uyuşturucunun iyi geldiği söylenerek uyuşturucuya alıştırıldığını söyleyen anne Aksu, kızının tişörtüne sarılıp onu koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da uyuşturucuya alıştırılan 15 yaşındaki kız çocuğu 27 gündür kayıp. Kızının tişörtüne sarılıp gözyaşlarına boğulan annesi, evladının hayatından endişe ediyor.

40 yaşındaki Ayşe Aksu 20 yıl önce Hasan Tiryaki ile Gaziantep'te evlendi. Bu evlilikten 4 çocukları oldu. Ancak Aksu, eşi kendisine sürekli şiddet uyguladığı için ondan 5 yıl önce boşanıp Adana'ya yerleşti. Çocuklarına tek başına bakıp onları büyütmeye çalışan Aksu'nun 15 yaşındaki kızı H.N.T. bir süre önce 6 gün eve gelmedi. Anne park park dolaşıp kızını buldu ancak anne kızının uyuşturucuya alıştırıldığını öğrendi. Hemen kızını AMATEM'e götürerek tedavisini başlattı. Ancak bu da çare olmadı. Kız çocuğu 25 Temmuz günü akrabasına gittikten sonra bir daha eve dönmedi. Polise başvuran Ayşe Aksu, kızından 27 gündür haber alamadı.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Anne Aksu, kızının kendisine çok düşkün olduğunu, bu zamana kadar yaşaması halinde mutlaka eve döneceğini söyleyerek, "Ben artık kızımın hayatından endişe ediyorum. Ona bir şey olmasaydı mutlaka eve dönerdi. Bir kız çocuğu 25 gündür nerede kalır ne yapar. O gittiğinden beri ben yaşamıyorum. Ben kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Eşimden şiddet gördüm kaçtım buraya geldim. Gerekirse kızım için bu şehri de terk ederim" dedi.

Gözyaşları içinde kızına seslenen Aksu şöyle devam etti:

"Kızım beni izliyorsan ne olursan gel. Sana ne olduysa ben kabul ediyorum. Seni kaçıranlar getirip eve bıraksınlar onlardan şikayetçi olmayacağım. Yeter ki seni sağ salim evine getirsinler. Kızım ben seni çok özledim ne olur evine dön. Sen astım hastasısın. İlacın olmadan ne yapıyorsun."

UYUŞTURUCU ASTIMA İYİ GELİYOR’ DİYEREK KANDIRDILAR

Kızı astım hastası olduğu için onu kandırıp uyuşturucunun iyi geldiği söylenerek uyuşturucuya alıştırıldığını söyleyen anne Aksu, kızının tişörtüne sarılıp onu koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

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