AŞTİ'de yarıyıl tatili yoğunluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle öğrenci yoğunluğunun arttığı AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi güvenlik önlemlerini artırdı.

Günlük ortalama 85 bin ziyaretçiyi ağırlayan AŞTİ, bayramlar, sömestir tatilleri gibi özel gün ve dönemlerde ortalama 150 bin yolcuya ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı 150 BUGSAŞ güvenlik personelinin görevlendirildiği AŞTİ, 7 gün 24 saat esasında peron içi ve dışında toplam 270 kamera ile izleniyor.

Emniyet personeli ile zabıta ekiplerinin de yolcuların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri için takviye destek sağladığı AŞTİ'de giriş ve çıkışlarda x-ray cihazları başta olmak üzere bilet-bagaj kontrolleri de titizlikle yapılıyor.