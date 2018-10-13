Aslında 'bildik' mantarlardı
Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu yıl mantardan 191 kişi zehirlendi. Ölümün kıyısından dönenlerin ikisi ise Kastamonulu Zeynep Sümer (61) ile Ayşe Baycan (58) kardeşler oldu. Yoğun bakıma yatırılıp karaciğer nakli için hazır tutulan Baycan, “Aslında bildiğimiz bir mantardı” dedi.
Türkiye için sonbahar, mantardan zehirlenme haberleri anlamına da geliyor. Yağışların artması doğada mantarların üremesini sağlıyor. Mantarları iyi bildiğini düşünenler topluyor, pişiriyor ve sofraya sevdiklerinin önüne koyuyor. Oysa doğadaki zehirli mantarla, zehirsiz olanları ayırt etmek çok zor olabiliyor. Zehirli çok küçük bir miktar mantar dahi bütün bir aileyi zehirlemeye, bazılarının ölümüne yol açabiliyor.
BİRLİKTE YOĞUN BAKIMA
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Zehir Danışma Merkezi ise zehirlenme başvurularında geçen yıla oranla bir artış olduğunu söylüyor. En fazla mantar zehirlenmesi Kastamonu, Samsun, Zonguldak, İstanbul, Tekirdağ, Malatya, Sakarya ve Kocaeli illerinde yaşanıyor.
Zeynep Sümer ile Ayşe Baycan da 4 Ekim akşamı yedikleri mantardan zehirledi. Yaşadığı kusma ve ishal şikâyetleri kesilmeyince zehirlenmiş olabileceğini düşünen Sümer, kardeşi Baycan’a gitti. Baycan’da da benzer belirtiler vardı. İlçedeki hastaneye gittiler, oradan da Kastamonu’ya sevk edildiler. Ancak durumları kötüye gitmeye devam edince İstanbul’a gönderildiler ve yine birlikte yoğun bakıma alındılar.
NAKİL LİSTESİNE GİRDİ
Kardeşler, YYÜ Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş ve gastroenteroloji uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldız tarafından yakından takip edildi. Sümer iki gün yoğun bakımda kaldıktan sonra toparlandı ve taburcu oldu. Baycan ise o kadar şanslı değildi. Karaciğer yetmezliği tablosuna girdi. Acil kadavradan karaciğer bekleme listesine alındı. Kadavradan zor organ bulunduğu için karaciğer verebilecek yakınlarına bakıldı. 4 çocuğundan hiçbiri uygun bulunmayınca yeğeni aday oldu. O da hastaneye yatırılarak her an ameliyata alınacak gibi hazırlandı. Baycan 4 gece yoğun bakım ünitesinde izlendi. Karaciğerle ilgili göstergeleri düzelmeye başlayınca önceki gün nakilden vazgeçildi. Ölümden dönen Baycan, “Aslında bildiğimiz bir mantardı. İki akşam kendim de pişirip yemiştim. Sonra birlikte pişirdiğimiz zehirledi. Demek ki araya zehirliler karışmış. Artık ormandan mantar toplamak yok” dedi.
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