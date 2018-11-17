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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erol AKKIR - ANTALYA (DHA)
17.11.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Aslıhan'ın ailesi serbest kalan sürücüyle ilgili konuştu

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Aslıhan'ın ailesi serbest kalan sürücüyle ilgili konuştu

Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Morga gelen Kocapınar'ın babası Okan, annesi Ayşe, ablası Ayşenur ve kız kardeşi Lamiya Kocapınar, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorluk çeken anne ve çocuklarını kızının arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

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  • Aslıhandan duygulandıran vasiyet
  • Aslıhandan duygulandıran vasiyet
  • Aslıhandan duygulandıran vasiyet
  • Aslıhandan duygulandıran vasiyet
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Burada gazetecilere açıklama yapan baba Okan Kocapınar, "Aslıhanımız öldü, başka Aslıhanlar ölmesin. Kızımın vasiyetini yerine getirdik ve organlarını bağışladık. Daha önce annesiyle yaptığı bir sohbet sırasında, 'Anne öldüğüm takdirde organlarımı bağışlayın' demiş. Biz de onun vasiyetini yerine getirdik" dedi.

Okan Kocapınar, sürücünün adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını da hatırlatarak, "Biz onu vicdanımızda mahkum ettik" dedi.

'ÜST GEÇİT İSTİYORUZ'

Aslıhan Kocapınar'ın 3 çocuğundan ortancası olduğunu belirten anne Ayşe Kocapınar ise "Kızımın yaşamını yitirdiği bu yola bir an önce üst geçit yapılmasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin. Bu talihsiz olayın yaşanmasından çok önce Aslıhan bir sohbet sırasında organ bağışının öneminden bahsederek, 'Benim vasiyetimdir, organlarımı bağışlarsınız' demişti. Biz de bunu yerine getirdik" diye konuştu.

MİMARLIK FAKÜLTESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Aslıhan Kocapınar'ın cenazesi daha sonra morgdan alınarak AÜ Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından Kocapınar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüldü.

ÜNİVERSİTE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Bu arada, Kocapınar'ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi yönetimi de başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Mimarlık fakültesi öğrencimiz Aslıhan Kocapınar, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiştir. Ailesinin, sevenlerinin ve üniversitemizin başı sağ olsun Allah rahmet eylesin. Akdeniz Üniversitesi olarak derin üzüntü içindeyiz" ifadelerine yer verildi.

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