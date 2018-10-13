Asli kusurlu 4 kişi serbest
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz'da meydana gelen, 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu gösterilen 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu bilirkişi heyeti, kazayla ilgili raporunu tamamladı. Başsavcılığa sunulan raporda, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunduğu kaydedildi.
Jandarmanın gözaltına aldığı şüpheliler, sorgularının ardından Çorlu'da adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler, 'adli kontrol' talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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