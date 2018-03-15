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    Kahreden anlar! Cenazeler başladı...

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    15.03.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerden Ayşe And, Aslı İzmirli, Eda Uslu, Liana Hananel ve düşen jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet son yolculuklarına uğurlanıyor. Öte yandan Aslı İzmirli'nin cenazesini bu yaz evleneceği Lübnanlı nişanlısı Bassam Houssami aldı.

    İran’daki kazanın kurbanları arasında olan 8 arkadaştan Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanıyor. Her iki arkadaşın cenazelerinin camiye getirilmesi, aileleri ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

    Ayşe And ve Aslı İzmirlinin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii’ne getirildi. Cenaze aracından indirilen Ayşe And’ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar omuzlarında taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

    Aslı İzmirli’nin tabutunun başında da annesi annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli bekledi. Anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Her iki arkadaşın tabutları yan yana konuldu. Öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından da Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanlıklarında toprağa verilecek.

    KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ

    Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin’in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem’in kuze, Fatma’sının ilk göz ağrısı, Mert’in pırlantası AYŞE’MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah’ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.

    Kahreden anlar Cenazeler başladı...


    LÜBNANLI NİŞANLI CENAZESİNİ TESLİM ALDI

    TURİZMCİ     olan Houssami ailesiyle birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine gelerek cenazeyi teslim aldı.

    Kahreden anlar Cenazeler başladı...Hayli üzgün olan Houssami burada taziyeleri kabul etti. Camide de acılı annesi Gülay İzmirli kızının arkadaşlarına sarılarak gözyaşı döktü.

    İzmirli'nin cenazesinin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'da dedesi Ahmet Muhtar İzmirli'nin yanına defnedileceği öğrenildi.

    LİANA HANANEL’İN CENAZE TÖRENİ

    1 çocuk annesi Liana Hananel için de Ulus Musevi Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Hananel, cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.(DHA)

    Kahreden anlar Cenazeler başladı...

    Kahreden anlar Cenazeler başladı...

    MELİKE KUVVET’İN CENAZESİ KONYA’DA UĞURLANIYOR

    Kaza yapan özel jetin ikinci pilotu Melike Kuvvet’in cenazesi, memleketi Konya’da kaldırılıyor.

    Kahreden anlar Cenazeler başladı...

    KABİN MEMURU EDA USLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR 

    Düşen jette kabin memuru olan Eda Uslu da son yolculuğuna uğurlanıyor. Uslu'nun cenazesi camiye getirilirken, annesi ve kız kardeşi tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. 

    Uslu'nun tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze töreninin düzenleneceği Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Burada Uslu'nun annesi, kız kardeşi ve ağabeyi taziyeleri kabul etti. Acılı ailenin tabut başında uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. Uslu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

    Kahreden anlar Cenazeler başladı...

     

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    Etiketler: iran , uçak kazası , aslı izmirli , cenaze , gasilhane , gündem
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