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    Aslanlı kafeye tepki

    Kardelen Koldaş
    05.07.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    Beykoz’da 1 hafta önce açılan Mevzoo isimli mekanda, müşterilerin yemek yedikleri alanda aslan Khaleesi’nin camekânda yürüdüğü video, sosyal medyada hayvanseverlerin tepkisini çekti.

    Beykoz’da vadiye hakim konuşlandırılmış Mevzoo’da, yaklaşık 50 güvercin, 35 tavşan, 4 yılan, 4 at, 2 çöl varanı, 2 papağan, 2 timsah, 1 iguana ve videodaki aslan Khaleesi var. Binanın üst katı, gayet lüks bir kafe olarak dizayn edilmiş. Kafenin alt katında aslan Khaleesi’nin asıl yaşam alanı var. Kahleesi’nin alt ve üst kat arasında geçişi, özel bir tünelle sağlanırken müşteriler cam mekandan hayvanı izleyebiliyor. Kafenin kurucusu ve sahibi Cengiz Şıklaroğlu, sosyal medyadaki tepkilere kızmadığını, hayvanlar için olan oyun parkının yanına daha sonra kafeyi inşa ettiklerini, buradaki ortamı gördükten sonra insanların fikrinin değişeceğini söyledi. Şıklaroğlu, “Hayvan ve turizm ruhsatlarına bakarsanız burada kafe açma zorunluğu var. Biz sadece kafeyi biraz daha lüks yaptık” dedi.

    Aslanlı kafeye tepki

    ‘ŞİKÂYETLERİ İLETTİK’

    Beykoz Belediyesi’nden Hürriyet’e yapılan açıklamada, işletmenin belediyeden kafe ruhsatı alma sürecinde olduğu, ancak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan B sınıfı hayvanat bahçesi ruhsatı verildiği bilgisi paylaşıldı. Belediye yetkilileri, kendilerine gelen şikâyetleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ilettiklerini de söyledi.   

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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