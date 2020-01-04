Aslan'a veda

50 yaşındaki eczacı Çiçek Gülek, Aslan’a,”16 yıllık tertemiz ömrüyle hepimizin hayatını şereflendireni onu tanıyan her insana güzellik, sevgi, bereket ve mutluluk veren cennet kokulum, Allah’ın bize emaneti kuyruklu yavrum Aslan’ım 31.12.2019 gecesi Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” sözleriyle veda etti. Çiçek, Hürriyet’e ise şunları söyledi:

“Sevdiklerimizin arkasından nasıl veda ve teşekkür ederiz, ben de ailemin bir ferdi olan Aslan’a bu şekilde veda etmek istedim. Diğer canlılarla aynı dünyayı paylaşıyoruz. Bir hayvan evlat edindiğiniz zaman onun gizli dünyasını keşfediyorsunuz. Dünyada sadece insanların yaşamadığını fark ediyorsunuz. Hayvanlar ve çocuklar dünyanın en masum canlıları. Eğer bu ilanla insanların yüreğine ulaşabildiysem, benimle empati kurmalarını sağlayıp farklı bir perspektif getirebildiysem ne mutlu bana. Hayvan hakları ve hayvan sevgisi üzerine verdiği bu ilanın ardından çevremden çok güzel tepkiler aldım. Bu ilanla Aslan kalplerde sevgi uyandırdıysa onun bu dünyaya katkısı da bu oldu.”