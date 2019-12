TURİSTLER BU KENTLERDE

“Türkiye, uygarlıkların beşiği olarak bütün dünyada yankılanacak çabalar göstermek zorundadır. O insanları çekmek zorundadır. Bütün bunları yerel yönetimler yapacak da nasıl yapacak? Parayla yapacak. Yerel yönetimlerin bütçesi olacak. Gelen turistlerin yüzde 90’ı CHP’li belediyelerin olduğu yerlere geliyorlar. Gayet güzel. Siyasal iktidarın yerel yönetimlere her türlü desteği vermesi gerekirken, acaba biz bu desteği nasıl keseriz, onun arayışı içindeler. Ama biz asla şikâyet etmeyeceğiz. Her türlü engeli aşıp, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şikâyet eden değil, sorunu çözen belediye başkanlarımız var. Biz kentimize gelen bütün turistlerin memnun ayrılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

ACİL EYLEM PLANI

(2003 yılında açıklanan acil eylem planını göstererek) Plan, 3 Ocak 2003 tarihli. Yeni hükümet kuruluyor. Acil eylem planının yerel yönetimler reformuyla ilgili bir bölümü de var. Maddelerinden biri: Yerel yönetimlerin mali yapısı güçlendirilecek. Süre ne kadar? En erken 6 ay, en geç 12 ay içerisinde güçlendirecek. 2003. 15 gün sonra da 2020’ye gireceğiz. Yıllar geçti. Yapıldı mı? Hayır.

Bizim belediyelerimizin olduğu belediyelerde yaz nüfusuyla, kış nüfusu arasında olağanüstü bir artış var. Kışın bakıyorsunuz 20 bin. Yazın bakıyorsunuz olmuş 200 bin. Ama aynı bütçe. Biz bundan da şikâyet etmiyoruz.

İHANETİN KATMERLİSİ Biz İstanbul’a hizmet ederken, İstanbul’un tarihini, kimliğini korumak zorundayız. Bu kadim şehrin bütün sorunlarını çözmek zorundayız. Şimdi ihanet

yetmiyormuş gibi, ihanetin katmerlisi yapılmaya çalışılıyor. Nasıl? ‘İstanbul’a Karadeniz’den bir kanal açacağız’. ‘Kanal İstanbul’u yapacağız’. Neye göre yapacaksınız? Mühendis diyor ki, ‘Hayır’. Çevreci diyor, ‘Hayır’. Herkes ‘Hayır’ diyor. Ama bir kişi, ‘Ben yapacağım’ diyor. ‘İlla ben Karadeniz’i Marmara ile buluşturacağım’. Neye göre? Hangi akıl? Hangi fizibilite? Hangi para?

Nasıl yapacaksın? ‘Ben yapacağım’ diyor. Yapamazsın kardeşim. Zaten yapamayacaksın. Zaten gideceksin. İlk seçimde zaten gideceksin.

MEYDAN BIRAKMADINIZ

Yine buradan açık söylüyorum. Hiç kimse buraya beş kuruş para ayırmaya kalkmasın. Ayırdık. Ayırdıkları paranın kuruşu dahi verilmeyecektir. İstanbul’a ihanete doymadılar. Bir tarihe, bir kültüre rant gözüyle bakılabilir mi? Bir tarih, bir kültür, rant gözüyle yok edilebilir mi? Bir tarihin, bir kültürün olduğu yerde ağaç bile bırakmadınız siz. Meydan bırakmadınız siz. Bırakın tarihi, bırakın kültürü onu biz halledelim. Tarihse, o görkemli tarihimizi her alanda meydana çıkaralım. Bir kişi ‘Her şeyi en iyi biliyorum’ diyorsa bilin ki o hiçbir şeyi bilmiyordur.”

PROTESTOCU KADINA MÜDAHALE

CHP’nin bütün büyükşehir belediye başkanları ve il belediye başkanlarının katıldığı Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi’nin ardından Şişli Belediyesi’ne geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ‘Komşu Masa’ uygulamasının tanıtım toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında dışarıda hazırlanan kürsüye çıkan bir kadın, ‘Canan Mahir’i işe geri al’ yazılı bir döviz açmak istedi. Protestocu kadın sürüklenerek kürsüden indirildi. Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesindeki incelemelerini tamamlayıp kapı önünde toplanan kalabalığa seslenirken de bir grup, “Tapu, tapu” diye slogan attı. Polis gruba müdahale etti.