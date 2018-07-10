Aşkları film gibiydi hüsranla bitti



Eskişehir'de yaşayan Eyüp Demir'in yaşadığı aşk hikâyesi Türk filmlerinde bile görülmedi. Seyitgazi'ye bağlı Karaören Köyü'nde yaşayan Demir, iş bulabilmek için yıllar önce Marmaris'e gitti. 1995'te İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen 53 yaşındaki Carole Dobinson ile tanışan Eyüp Demir, aşkının karşılıksız olmadığını öğrenince evlenme teklifinde bulundu. 1999'da evlenen çift, Karaören Köyü'ne gelerek yerleşti. Aradan geçen zamanda Dobinson'un akciğer kanserine yakalandığı tespit edildi. Hastalığın iyice etkisini gösterdiği günlerde 2016'da 72 yaşında hayata gözlerini yuman Dobinson, arkasında gözü yaşlı Eyüp Demir'i bıraktı.

'FATMA' İSMİNİ ALDI



Eyüp Demir'in (44) hikâyesi bunlarla da sınırlı kalmadı. Eşi ölmeden İslamiyet'i seçerken, Carole isminin yerine Fatma adını aldı. Demir, "10 yıl hastalığıyla mücadele ettim. Mayıs 2016'da vefat etti. Hayatımda görmediğim şeyleri ondan öğrendim" dedi. Carole Dobinson'un İngiltere Newcastle'de önceki evliliğinden olan çocukları yaşarken, Eyüp Demir henüz üvey evlatlarına ulaşamadı. Dobinson'un çocuklarına acı haberi halen veremediğini kaydeden Demir, "Konsolosluklara da bildirdim, ama ulaşamadım" diye konuştu.