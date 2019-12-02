Aşkla, muhabbetle birbirimize bağlıyız
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir’de Alevi bir ailenin evinin duvarına yazılan çirkin yazının ardından İstanbul Sultanbeyli’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’ni ziyaret etti. Kasapoğlu’nu cemevinde vatandaşlar ve Alevi dedeleri karşıladı.
Ziyaretle ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, “Bizim aşkla, muhabbetle yoğrulan hikâyemize leke düşürmek isteyenler bu emellerine asla ulaşamayacak. Bir olmak ve biz olmak davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
EKSİKLER GİDERİLECEK
Cemevinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu Sultanbeyli’de açılışını yaptığı Aşık Veysel Parkı ile ilgili sorulan sorulara da yanıt verdi. Kasapoğlu, parkta spor yapmak için gereken tüm eksiklerin tamamlanacağını belirtti.
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