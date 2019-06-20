Askerlikten muafiyette Bakanlık ve MGK da yetkili

Kabul edilen bazı maddeler şöyle:

Muvazzaflık hizmeti sırasında sağlık kuruluşlarında tanı ve tedavide geçen süreler, yargılama sonucu beraat edenlerin gözaltı ve tutukluluk süreleri askerlik hizmetinden sayılacak. Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken askerlik hizmet süresini tamamlamadan disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle TSK ile ilişikleri kesilenler askerlik hizmetini er statüsünde tamamlayacak.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin ortak önergesiyle, muhalefetin “Cumhurbaşkanı’na istediği kişiyi askerlikten muaf tutma yetkisi vereceği” eleştirisine neden olan, 45. maddede düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile “Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) gerekli görülen sahalarda Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur” hükmü getirildi.

Hizmetini tamamlayanlara; askeri öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde, ilk 6 aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde 5’ine kadar, askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde 15’ine kadar ilave puan verilebilecek. Bunlardan meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lisesi mezunlarından ilk 6 aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde 10’una kadar, askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde 20’sine kadar ilave puan verilebilecek.

Erbaş ve erler kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden, hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanacak. Yoklama kaçakları ve bakayalar ile barışta tatbikat ve ferdi seferberlik eğitimi bakayaları kamu veya özel hizmete alınamayacak.

ERLERE ‘AFET VE ACİL DURUM’ İZNİ

YENİ askerlik sistemiyle er ve erbaşlara ‘afet ve acil durum’ izni geldi. Yasa teklifinin önceki günkü görüşmelerinde, er ve erbaşlara kullandırılacak “izinler” ile ilgili maddede değişikliğe gidildi. Teklif metninde sayılan yazılı izinler dışında izin vermeye cumhurbaşkanının yetkili olduğu şeklindeki düzenleme partilerin ortak önerisiyle değiştirilerek, bu izne, “afet ve acil durumlar” koşulu getirildi. Askerlere muvazzaflık hizmetlerinin her ayı için ek bir gün izin verilmesini sağlayan bu değişikliğin gerekçesinde, “Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli gibi acil durumlar ile toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar gibi afet durumlarında erbaş ve erlere cumhurbaşkanınca izin verilebilmesinin amaçlandığı” belirtildi.