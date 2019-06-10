Askerlikte final haftası
Askerlik sisteminde Cumhuriyet tarihinin en köklü değişikliğini getiren Askeralma Yasa Teklifi’nin bu hafta Meclis’ten çıkarılması planlanıyor. CHP ve İYİ Parti ‘barışta Cumhurbaşkanı’nın gerekli görülen sahalarda özel gönüllüler görevlendirme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisine’ itiraz ediyor.
AK Parti, muhalefetin çekinceleri nedeniyle bayram tatilinden sonraya bırakılan düzenlemeyi hafta sonuna kadar yasalaştırmayı hedefliyor. AK Parti’nin yarın yapılacak grup toplantısında 65 maddelik teklifin hemen yasalaşması amacıyla Genel Kurul’a ‘devam’ konusunda uyarı yapılacak. AK Parti ve MHP grupları, teklifin bu hafta hızla yasalaşmasını ve 23 Haziran’dan önceki hafta milletvekillerinin İstanbul’da saha çalışmasına ağırlık vermesini planlıyor.
SÜRE DEĞİŞMEYEBİLİR
Bayramdan önceki görüşmenin ertelenmesi üzerine teklifte iki konuda değişiklik olasılığı gündeme geldi. Askerliğin altı aya indirilmesi nedeniyle kışlalardan ilk aşamada 130 bin dolayında askerin terhis olacağına ve bazı birliklerdeki mevcutların yüzde 20’ye kadar düşeceğine yönelik iddialar tartışmaya neden oldu. Bu nedenle mevcut er ve erbaşların tezkerelerinin, ‘8 ay, 10 ay’ gibi kademeye bağlanabileceği tartışıldı. AK Parti yetkilileri, her değişikliğin başka bir tartışmayı gündeme getirdiğini, dolayısıyla teklifin komisyondan çıktığı şekliyle yasalaşmasından yana olduklarını vurguladılar.
Teklifin ‘Özel durumlarda muafiyet ve erteleme’ başlıklı 45’inci maddesi, Cumhurbaşkanı’na, ‘savaşta ve barışta gerekli görülen sahalarda özel gönüllüler’ görevlendirme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor.
AK Parti yetkilileri bu yetkinin 1980’lerden beri olduğunu ve kullanıldığını vurguluyor. CHP ve İYİ Partili yöneticiler ise geçmişte bu yetkinin Genelkurmay Başkanı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kullanıldığını belirterek, “Şimdi zaten o anlamda hükümet yok, Genelkurmay Başkanı’nın öneri süreci de kaldırılıyor. Bu yetkiyi gelecekte tüm cumhurbaşkanları kullanacak. Bir parti güdümünde paramiliter güç oluşturma riski var” görüşünü savunuyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı bu konuda, “Bu neticede devlette her daim olması gereken bir yetki. Üzerinde konuşup çalışacağız” demişti.
MHP yönetimi ‘kadınlara gönüllü askerlik’ içeren reform adımı da atılmasını istiyor. AK Parti yönetimi ise “üzerinde konuşulması gerektiğini” belirterek bu konuyu mevcut teklifte değerlendirmeye sıcak bakmıyor.
İLK AŞAMADA 145 BİN BEDELLİ
-Teklif yasalaşırsa birliklerde altı ayını dolduran er ve erbaşlar terhis olabilecek. İsteyen Mehmetçik, asgari ücret düzeyinde harçlıkla altı ay daha askerlik yapabilecek.
- Üniversite mezunları için kısa dönem askerlik uygulaması kalkacak.
- Askerlik çağına gelen gençler 31 bin lira karşılığında bir aylık temel eğitimle vatani hizmetini bedelli yapabilecek.
- TSK, bedelli için her yıl kontenjan ve dönemler belirleyecek. Bu yıl için bedelli kontenjanının 145 bin olması öngörülüyor.
- Halen yoklama kaçağı ve bakaya olan 600 bine yakın vatandaş, son bir hak olarak bu kontenjana başvurabilecek.
KAÇAĞA GÜNLÜK 10 LİRA
- İstekli sayısının kontenjandan fazla olması halinde kura çekilecek. 2020’den itibaren yoklama kaçağı ve bakayalar bedelliden yararlanamayacak. Yoklama kaçakları ve bakayalara, her gün için para cezası kesilecek. Kendiliğinden gelenlere günlük 5, yakalananlara günlük 10 lira ceza verilecek.
-Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. 20 yaşından sonraki değişiklikler, dikkate alınmayacak.
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