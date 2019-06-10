Askerlikte final haftası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAskerlikte final haftası
GeriGündem Askerlikte final haftası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Askerlikte final haftası

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Askerlikte final haftası

Askerlik sisteminde Cumhuriyet tarihinin en köklü değişikliğini getiren Askeralma Yasa Teklifi’nin bu hafta Meclis’ten çıkarılması planlanıyor. CHP ve İYİ Parti ‘barışta Cumhurbaşkanı’nın gerekli görülen sahalarda özel gönüllüler görevlendirme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisine’ itiraz ediyor.

AK Parti, muhalefetin çekinceleri nedeniyle bayram tatilinden sonraya bırakılan düzenlemeyi hafta sonuna kadar yasalaştırmayı hedefliyor. AK Parti’nin yarın yapılacak grup toplantısında 65 maddelik teklifin hemen yasalaşması amacıyla Genel Kurul’a ‘devam’ konusunda uyarı yapılacak. AK Parti ve MHP grupları, teklifin bu hafta hızla yasalaşmasını ve 23 Haziran’dan önceki hafta milletvekillerinin İstanbul’da saha çalışmasına ağırlık vermesini planlıyor.

SÜRE DEĞİŞMEYEBİLİR

Bayramdan önceki görüşmenin ertelenmesi üzerine teklifte iki konuda değişiklik olasılığı gündeme geldi. Askerliğin altı aya indirilmesi nedeniyle kışlalardan ilk aşamada 130 bin dolayında askerin terhis olacağına ve bazı birliklerdeki mevcutların yüzde 20’ye kadar düşeceğine yönelik iddialar tartışmaya neden oldu. Bu nedenle mevcut er ve erbaşların tezkerelerinin, ‘8 ay, 10 ay’ gibi kademeye bağlanabileceği tartışıldı. AK Parti yetkilileri, her değişikliğin başka bir tartışmayı gündeme getirdiğini, dolayısıyla teklifin komisyondan çıktığı şekliyle yasalaşmasından yana olduklarını vurguladılar.

Teklifin ‘Özel durumlarda muafiyet ve erteleme’ başlıklı 45’inci maddesi, Cumhurbaşkanı’na, ‘savaşta ve barışta gerekli görülen sahalarda özel gönüllüler’ görevlendirme ve bunları askerlikten muaf tutma yetkisi veriyor.

AK Parti yetkilileri bu yetkinin 1980’lerden beri olduğunu ve kullanıldığını vurguluyor. CHP ve İYİ Partili yöneticiler ise geçmişte bu yetkinin Genelkurmay Başkanı’nın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kullanıldığını belirterek, “Şimdi zaten o anlamda hükümet yok, Genelkurmay Başkanı’nın öneri süreci de kaldırılıyor. Bu yetkiyi gelecekte tüm cumhurbaşkanları kullanacak. Bir parti güdümünde paramiliter güç oluşturma riski var” görüşünü savunuyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı bu konuda, “Bu neticede devlette her daim olması gereken bir yetki. Üzerinde konuşup çalışacağız” demişti.

MHP yönetimi ‘kadınlara gönüllü askerlik’ içeren reform adımı da atılmasını istiyor. AK Parti yönetimi ise “üzerinde konuşulması gerektiğini” belirterek bu konuyu mevcut teklifte değerlendirmeye sıcak bakmıyor.

İLK AŞAMADA 145 BİN BEDELLİ

-Teklif yasalaşırsa birliklerde altı ayını dolduran er ve erbaşlar terhis olabilecek. İsteyen Mehmetçik, asgari ücret düzeyinde harçlıkla altı ay daha askerlik yapabilecek.

- Üniversite mezunları için kısa dönem askerlik uygulaması kalkacak.

- Askerlik çağına gelen gençler 31 bin lira karşılığında bir aylık temel eğitimle vatani hizmetini bedelli yapabilecek.

- TSK, bedelli için her yıl kontenjan ve dönemler belirleyecek. Bu yıl için bedelli kontenjanının 145 bin olması öngörülüyor.

- Halen yoklama kaçağı ve bakaya olan 600 bine yakın vatandaş, son bir hak olarak bu kontenjana başvurabilecek.

KAÇAĞA GÜNLÜK 10 LİRA

- İstekli sayısının kontenjandan fazla olması halinde kura çekilecek. 2020’den itibaren yoklama kaçağı ve bakayalar bedelliden yararlanamayacak. Yoklama kaçakları ve bakayalara, her gün için para cezası kesilecek. Kendiliğinden gelenlere günlük 5, yakalananlara günlük 10 lira ceza verilecek.

-Askerlik çağına girmeden önce yaşları değişenlerin yoklamaları, değişen yaşlarına göre yapılacak. 20 yaşından sonraki değişiklikler, dikkate alınmayacak.

 

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar