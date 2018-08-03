Askerlik yoklaması nedir?
'Askerlik yoklaması nedir?' sorusu askerlik çağına gelmiş erkeklerin cevabını en çok merak ettiği soruların başında geliyor. Askerlik yoklaması hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuya dair detayları internetten sorguluyor. Peki, askerlik yoklaması nedir? İşte, merakla araştırılan 'Askerlik yoklaması nedir?' sorusunun yanıtı...
Askerlik yoklaması; askerlik çağına giren erkek vatandaşların sağlık, eğitim gibi durumlarının incelenmesiyle yapılan askerliğe uygun olup olmadıkların belirlenmesi işlemidir. Askerlik yoklaması için kısaca; kişinin eğitimi, yaş ve sağlık durumunun ve askerliğe uygun olup olmadığına bakıldığı ön incelemedir diyebiliriz.
20 yaşını doldurmuş kişilerin kanunda belirtilen süre içerisinde askerlik yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı yükümlüler yoklama süreleri içinde yoklamalarını yaptırmadıkları takdirde yoklama kaçağı durumuna düşmektedirler.
ASKERLİK YOKLAMASI NASIL YAPTIRILIR?
Askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik yoklaması işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilmesi için yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları e-Devlet sistemi üzerinden doldurulabilecek ve aile hekimine giderek yoklama işlemleri yapılabilecek.
Yükümlüler sağlık muayenelerini, askerlik şubelerine gitmeden e-Devlet üzerinden başlatabilecek, bağlı oldukları aile hekimlerine giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Daha önce askerlik şubelerine 2 kez gidilerek yapılan işlemler, sadece alınan raporun teslimi için tek seferde tamamlanabilecek.
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