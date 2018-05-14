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    Askerlik yoklama işlemi E-devlet'ten nasıl soruglanacak?

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    e-Devlet kapısı üzerinden yeni bir hizmet daha sunuluyor. Askerlik yoklaması işlemleri 14 Mayıs'tan (bugün) itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlik çağına giren yükümlülerin, askerlik yoklaması işlemlerini artık e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile yapılan çalışma tamamlandı. Askerlik yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formları artık e-Devlet üzerinden doldurulacak. Böylece askerlik çağına giren yükümlüler askerlik şubelerine gitmeden, işlemlerini e-Devlet üzerinden başlatıp; bağlı oldukları aile hekimine muayene olabilecek.

    Pilot olarak Manisa ve Ankara'da uygulanan hizmet 14 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde kullanıma açılacak. Bu sayede işlemlerin hızlandırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması hedefleniyor.

    Vatandaşların asker alma işlemlerini günümüzün teknolojik koşullarından faydalanarak askerlik şubelerine gitmeden düzenlemek ve yapılacak işlemlerin etkinliğini artırmak amacıyla, yükümlülerden yoklama işlemlerinde talep edilen bilgi formlarını internet ortamında e-Devlet Kapısı üzerinden doldurmaları ve Aile Hekimine giderek askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri hedeflendi.

    Bu kapsamda, e-Devlet Kapısının mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabilen ve hazırlıkları tamamlanmış olan “Askerlik Yoklaması” hizmeti, 02 Kasım 2016 tarihinden itibaren Manisa ilinde ve 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ankara ilinde pilot olarak uygulanmıştır. Söz konusu hizmet, 14 Mayıs 2018 Pazartesi tarihinden itibaren ülke genelinde kullanıma açılacak.

    Bu bağlamda “Askerlik Yoklaması” hizmetinin kullanıma açılmasıyla birlikte, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin hızlanması, askerlik şubelerine gitmeden hızlı ve etkin olarak işlemlerini sonuçlandırması sonucu memnuniyetin artırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, bunun sonucu olarak kamu ve vatandaşlarımızca karşılanan maliyetlerin düşürülmesi ve Aile Hekimlerinin sistematik bir yapıyla daha bütüncül ve sağlıklı bir şekilde askerlik yoklaması sağlık muayenesi işlemlerini yapabilmeleri mümkün hale getirildi.

    Etiketler: e devlet , gündem
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