Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? MSB E devlet 2020 askerlik yeri sorgulama ekranı açıldı mı?

Milli Savunma Bakanlığı daha önce şubat ayında askere gideceklere yönelik bir duyuru yayımladı. 2020 Şubat askerlik yerlerinin 24 Ocak'ta belli olacağını ifade eden MSB, e-devlet üzerinden yükümlülere askerlik yerlerinin bildirileceğini duyurdu.. 24 Ocak tarihine girilmesiyle beraber, Türkiye genelinde TSK kapsamında silah altına alınacak olan binlerce asker adayı konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Asker adaylarının gözü şimdi E devlet 2020 askerlik yeri sorgulama ekranında. Peki, 2020 Şubat 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar....

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak sorusu, günün en fazla araştırılan konuları arasında yer aldı. 24 Ocak tarihine girilmesiyle beklentileri artan asker adaylarının gözü MSB'den yapılacak son dakika açıklamalarda.

2000/1 askerlik yerleri ile ilgili, Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. Askerlik yerleri belli olduğu zaman aşağıdaki linten sorgulama yapabilirsiniz.

E DEVLET 2020 ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

24 Ocak tarihini gelmesiyle beklentileri artan asker adayları, konuyla ilgili detayları sorguluyor. Ancak Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerinin açıklanacağı saatle ilgili henüz kamuoyuna bir duyuruda bulunmadı.

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Pilot il olan Bolu’da kullanılan elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

MSB'DEN ASKERLİK YERLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da 2020 yılının Şubat ayında askere gideceklere yönelik bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre; 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. İşte, MSB'nin o açıklaması...

"ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU"

1. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.2. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE; YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE

KADAR YOKLAMASINI VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPTIRANLARDAN CELP TERCİHLERİNE GÖRE BAŞVURUSU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE SEVK TEHİRLERİ SONA

ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR ALINACAKTIR.

3. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN, 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMA VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ E-DEVLETTEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. YOKLAMASINI YAPTIRDIKLARI HALDE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPMAYANLAR MEVCUT BİLGİLERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACINA GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

4. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 24 OCAK 2020 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

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