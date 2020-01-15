Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

2020 şubat döneminde askere gitmek için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar, askerlik hizmetini hangi şehirde yapacaklarını merak ediyor. MSB'nin askerlik yerleri ile ilgi yapacağı açıklamaya odaklanan vatandaşlar, konuya dair detayları internette sorguluyor. İşte, bu husustaki ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 Aralık 2019'da 2020 yılının Şubat ayında askere gideceklere yönelik bir duyuru yayımladı. Duyuruya göre; 2020 Şubat askerlik yerleri, seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. İşte, MSB'nin o açıklaması...

"ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ERBAŞ/ERLERE AİT DUYURU"

1. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SINIFLANDIRMA NİTELİK LİSTESİNE; YEDEK SUBAY ADAY ADAYI, YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYI İLE ERBAŞ/ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN; 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE

KADAR YOKLAMASINI VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPTIRANLARDAN CELP TERCİHLERİNE GÖRE BAŞVURUSU TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACI DİKKATE ALINARAK KABUL EDİLENLER, ERTELEME İLE SEVK TEHİRLERİ SONA

ERENLER, DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN ÇIKARTILANLAR ALINACAKTIR.

3. ŞUBAT 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİNDE SİLAHALTINA ALINMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN, 20 ARALIK 2019 (DAHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMA VE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ E-DEVLETTEN VEYA EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİNE MÜRACAAT EDEREK YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. YOKLAMASINI YAPTIRDIKLARI HALDE ASKERLİK HİZMETİ TERCİHİNİ YAPMAYANLAR MEVCUT BİLGİLERİNE VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYACINA GÖRE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKLARDIR.

4. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 24 OCAK 2020 TARİHİNDE E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

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