Askerlik yerleri açıklandı mı? e- Devlet 98/2 Mayıs celbi sorgulama

Önümüzdeki celp döneminde vatani görevlerini tamamlamak isteyen asker adayları, ‘98/2askerlik yerleri açıklandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayıs 2018 98/2 celbi asker alımlarıyla ilgili duyuruyu resmi internet sitesi sayfası üzerinden yapmış, net tarih vermişti. Milli Savunma Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre 2018 Şubat askerlik yerleri bugün e-Devlet üzerinden açıklanacak.

Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 Nisan Cuma (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

E- DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA



Adaylar, bireysel askerlik yerlerini e Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek e-devletşifresini alabilir. PTT'den e-devlet şifresini alan vatandaslar, turkiye.gov.tr internet sitesini kullanarak e-devlet kapısına giriş yapabilir. Giriş yapmak için T.C Kimlik numarası ile birlikte e-devlet şifresini kutulara girerek "Gönder" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.