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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
26.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Askerlik teklifi nisanda

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Askerlik teklifi nisanda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, askerlik sisteminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenlemenin seçimden sonra nisan ayında Meclis’in gündemine geleceğini açıkladı.

NTV’de katıldığı programda soruları yanıtlayan Ünal, “Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM’nin gündemine gelir, öyle görünüyor” dedi. Ünal, güncel konularda da şunları söyledi:
“Son 20 günde 10’dan fazla ile gittim. İnsanlar bize ‘Burada ne zaman tanzim satış açacaksınız’ diye soruyorlar. Vatandaşımıza ucuz sebze-meyve sunmak negatif değil pozitif bir şey. Sebze-meyve fiyatları da bizim için o kadar önemlidir. CHP’nin bir şeyleri sulandırmada üstüne yok. Sebze-meyve fiyatlarında istismar varsa hükümet buna da müdahale eder. On binlerce sorun çözdük, yeni sorunlar çıktıkça çözüyoruz. Muhalefet her sorun çıktığında felaket tellallığı yapıyor.

SAHAYA GÜNLÜK TAKİP

Gündem anlık değişiyor. Anketler, artık bugün sahadan aldığınız veri 31 Mart’taki sonuca dair size bir kanaat vermiyor. Günlük olarak sahayı kontrol ediyoruz. Şu anda özellikle sosyal medyada Twitter üzerinden FETÖ’nün maskeli feyk hesapları her gün operasyon yapıyorlar. Bunlar kimi zaman İslamcı hesaplar kimi zaman solcu hesaplar görünümünde, kimi zaman AK Partili hesaplar görünümünde. Biz buna karşı feyk, bot hesaplar değil, gerçek kişiler 1.5 milyon AK Parti teşkilat mensubu, dijital genel merkez oluşturduk. 1.5 milyon teşkilat mensubumuz sosyal ağlarda gerçek kişilikler olarak bu algı operasyonuna dönük mücadele ediyorlar. Orada feyk hesaplara karşı hakikati, AK Parti’nin siyasetini hakkıyla savunuyorlar.” 

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