Askerlik süresi yeni yılda düşecek mi? Tep tip askerlikte son gelişmeler
Henüz zorunlu askerlik vazifesini yerine getirmeyen yüz binlerce gencin gözü, kamuoyunda 'tek tip askerlik' olarak adlandırılan düzenlemenin yasalaşacağı tarihte. Söz konusu düzenleme yapıldığı takdirde, halihazırda 12 ay olan zorunlu uzun dönem askerlik süresinin kısalacağı beklentisi var. Peki, askerlik süresi yeni yılda düşecek mi? Tep tip askerlikte son gelişmeler neler?
Tek tip askerlik konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Askerlik süresinin kısalıp kısalmayacağı noktasında merak içinde olan gençler, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin son gelişmeler...
SON AÇIKLAMA HULUSİ AKAR'DAN
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti'nin geçtiğimiz haftaki TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hulusi Akar, "tek tip askerlik" sorusunu şöyle cevapladı:
"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."
ASKERLİK SÜRESİ KISALACAK MI?
Yeni askerlik sistemi ve askerlik süresinin kısalacağı konusunda bazı detaylar kulislerde yer bulmaya devam ediyor.
Gazetemiz yazarı Uğur Ergan'ın haberine göre; Askerlik süresinin kısaltılması için bir süredir yürütülen çalışmalarda artık sona gelindi. Yeni askerlik sistemi dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlık ettiği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra tüm kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda ayrıntılı şekilde görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı, toplantının görüntüleriyle birlikte “Askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü” açıklaması yaptı.
Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. “Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları” seçenekler arasında bulunuyor.
BAZI MESLEKLERE ESNEKLİK
Yeni askerlik sisteminde, bazı meslek gruplarına özel uygulamaların da olacağı belirtiliyor. Bu kapsamda öğretmen, hakim, doktor ve bazı akademik alanlarda görev yapan ile sporcular için esneklik getirilebileceği dile getiriliyor. Bu meslek gruplarına üye yükümlülerin mesleki yaşamlarının ve kariyerlerinin etkilenmemesi için onlara uygun zaman dilimlerinde askerlik hizmetinin yerine getirilmesi sağlanacak. Örneğin öğretmenlerin askerlik yükümlülüğünü çoğunlukla yaz aylarında yerine getirmelerine ağırlık verilecek.
BAKANLIKLARA SORULACAK
Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.
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