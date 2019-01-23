Askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlikte son gelişmeler

Askerlik süresi düşecek mi sorularıyla bir süredir gündemde yer alan tek tip askerlik, yeni gelişmelerle gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak askerlik süresinin tek tip olarak 9 aya düşeceği kulislerde dolaşırken, yeni askerlik sistemi hakkında en güncel açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'tan geldi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE MESLEK HASSASİYETİ

Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.

Uğur Ergan'ın haberine göre Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;

"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.