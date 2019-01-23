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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlikte son gelişmeler

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Askerlik süresi düşecek mi? Tek tip askerlikte son gelişmeler

Askerlik süresi kısalacak mı sorusu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen gelişmenin ardından internet üzerinden araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü tek tip askerlik sistemi için en sıcak gelişme, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından gelen açıklama oldu. İşte, yeni askerlik sistemi hakkında gündemden en son alınan bazı bilgiler

Askerlik süresi düşecek mi sorularıyla bir süredir gündemde yer alan tek tip askerlik, yeni gelişmelerle gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak askerlik süresinin tek tip olarak 9 aya düşeceği kulislerde dolaşırken, yeni askerlik sistemi hakkında en güncel açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'tan geldi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE MESLEK HASSASİYETİ

Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.

Uğur Ergan'ın haberine göre Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;

"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

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