Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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26.12.2018 - 22:51, Son Güncelleme:

Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri

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Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri

Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusunun yanıtı yüzlerce askere gitme çağına gelmiş vatandaş tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer almaya devam ediyor. Tecil, asker alım faaliyeti vb. işlerini halletmek için askerlik şubesine gidecek olan vatandaşlar, açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. İşte detaylar.

Askerlik şubelerinin açılış ve kapanış saatini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri.

Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİNDE NE YAPILIR?

Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma (ASAL) Teşkilatının en küçük birimidir. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.

1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır. Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur. Askerlik şubelerinin görevleri ise şunlar;

Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek

Emekli askeri personel ve ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek

Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek

Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek

Seferberlik işlemlerini yürütmek

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