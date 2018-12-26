Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri
Askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusunun yanıtı yüzlerce askere gitme çağına gelmiş vatandaş tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer almaya devam ediyor. Tecil, asker alım faaliyeti vb. işlerini halletmek için askerlik şubesine gidecek olan vatandaşlar, açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. İşte detaylar.
Askerlik şubelerinin açılış ve kapanış saatini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, askerlik şubeleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte askerlik şubesi çalışma saatleri.
Askerlik şubeleri, 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadır. Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
ASKERLİK ŞUBESİNDE NE YAPILIR?
Askerlik Şubesi, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma (ASAL) Teşkilatının en küçük birimidir. 1886 yılından itibaren Kolordularda asker alma faaliyetlerini yürütecek riyaset kalemleri ve bunlara bağlı tümen seviyesinde kalemler kurulmuş, bu kalemlere bağlı olarak ülkeye dağılmış askerlik şubeleri kurulmuştur.
1927 yılında Asal Teşkilatının temeli atılmıştır. 1927-1949 yılları arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıyken, 1949-1970 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na, 1970 yılından günümüze kadar ise tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmışlardır. Asker alma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır. Günümüzde ulaşım, coğrafi ve ekonomik etkenler göz önüne alınarak askerlik şubeleri 5 sınıfa ayrılmış durumdadır. Tüm vatandaşlara hizmet götürülmesi amacıyla hemen hemen her ilçeye kurulmuştur. Askerlik şubelerinin görevleri ise şunlar;
Barışta ve savaşta tüm asker alma faaliyetlerini yürütmek
Emekli askeri personel ve ailelerinin özlük haklarına ilişkin hizmetleri yürütmek
Gazilerin madalya ve sağlık işlemlerini yürütmek
Şehit ve şehit yakınlarına ilişkin faaliyetleri yürütmek
Seferberlik işlemlerini yürütmek
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