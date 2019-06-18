Yeni askerlik sistemi Meclis gündeminde | Askerlik teklifi ne zaman yasalaşacak?

Birçok gencin merakla beklediği yeni askerlik sistemi içerisindeki maddeler, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşe açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği çerçeve dahilinde maddeleri görüşülecek olan askerlik sistemi, erken terhis imkanına da vesile olacak. Herkes için 6 ay askerlik, bedelli ve dövizli askerlik seçeneklerinin de ele alınacağı genel kurulda, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun genel hatları belirlenecek. İşte, Meclis gündemindeki yeni askerlik sistemi görüşmelerinde son durum...

'CUMA GÜNÜ TBMM GENEL KURULU'NDAN GEÇEBİLİR'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te yapılan askerlik sistemi görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Muş, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden asker alma kanuna ilişkin, "Yarından itibaren askerlik kanunu ile ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Milli Savunma Bakanımız teknik konularda askerlik kanunu ile ilgili siyasi parti gruplarımıza bilgiler verdi. Geldiğimiz nokta; siyasi partilerden gelen öneri ve tavsiyeler vardı, onları da değerlendirdik. Cuma’ya kadar teklifin, TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesini bekliyoruz. Tabii Genel Kurulu’nun takdirinde" bilgisini verdi. Muş, Asker Alma Kanunu’nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceğini de sözlerine ekleyerek, çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ GÖRÜŞÜLDÜ

Silahaltındaki askerlerin merakla beklediği yeni askerlik sistemi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. 15.00 itibariyle toplanan Meclis'in gündeminde yer alan yeni askerlik sistemi, erken terhis için önem arz etti. Kanun dahilinde eğitim durumları ne olursa olsun tüm vatandaşlar için askerlik hizmeti 6 aya inecek. Yedek subay ve yedek astsubaylık dışında bedelli askerlik de bir diğer gündem maddesini oluşturacak.

Yeni askerlik sistemi; Bir: Bedelli askerliğe ayrılacaklar. İki: Yükümlü erbaş ve erler. Üç: Yedek astsubaylık. Dört: Yedek subaylık. Beş: Dövizli askerlik olmak üzere beş parçada ele alınacak. Yeni sistemde, sözleşmeli er ve erbaş gireceği sınavlar dahilinde astsubay ve subaylığa kadar yükselebilecek. Bu durum, diğer rütbeler için de geçerli olacak.

Yeni yasa sürecinde lise mezunları 22 yaşında askere alınmaya başlanacak ve maksimum tecil yaşı ise 29 olacak. Bu süreç, diğer statülerde tabloda yer alan şekilde ele alınacak.

DÖVİZLİ ASKERLİK VE BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yeni askerlik sisteminin kabul edilmesi ile birlikte dövizli ve bedelli askerlik de kalıcı olacak. İlk belirlenen rakamlara göre 31 bin 343 lira olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti, memur maaşının zam oranına göre artış gösterecek.

Bedeli askerlik yapmak için başvuran kişiler, tüm askerlerle birlikte 1 aylık eğitim görecek.

Dövizli askerlik için ise bu rakamın 5 bin 113 Euro olması bekleniyor.

6 AY ASKERLİK YAPANA MAAŞ İMKANI

Askerliğini 6 ay yapıp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra 6 ay daha askerde kalmayı kabul eden gençler, bu zaman diliminde maaş almaya hak kazanacak.

Bir ayı acemilik süreci olacak olan 6 aylık ilk dönemin ardından kabul edilmesi halinde ikinci 6 ay için sözleşme imzalanacak. Bu süreçte adaylar görevlerine devam edecek ancak maaş alma hakkına sahip olacak.

Sonraki 6 ay bittikten sonra oradaki komutanların değerlendirmelerinde bu askerler, başarılı bulunduğu takdirde sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek.

YEDEK SUBAYLIK DIŞINDA YEDEK ASTSUBAYLIK SİSTEMİ DE ALTERNATİF OLACAK

Askerlik kanunu çerçevesine 4 yıllık üniversite mezunlarının dahil olabildiği yedek subay (asteğmen) sisteminin yanına yedek astsubaylık da eklenecek. Böylece 2 yıllık üniversite mezunları, dilerlerse yedek subaylar gibi 10 ay boyunca maaş alma hakkında sahip olabilecek.