Askerlik seçime yetişmez
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dün düzenlediği basın toplantısında askerlikle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin soruyu yanıtlarken Meclis gündeminin yoğunluğuna dikkat çekti.
Muş, “Askerlikle ilgili çalışmalar henüz tam bir noktaya ulaşmadı, seçimden önce gelmesi pek mümkün değil, Meclis gündemi dolu” dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya, “EYT ile ilgili bir çalışmamız yoktur” yanıtını veren Muş, hayvan hakları ile ilgili düzenlemelerin seçim öncesi yetişip yetişmeyeceği sorusuna karşılık da “Sıkışık bir gündemimiz söz konusu” dedi. Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın dün gazetecilerle sohbetinde 3600 ek gösterge için “Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız. Meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerimizin yerine getirilmesi için çaba içerisindeyiz” sözleri düzenlemenin seçimlerden önce Meclis gündemine gelebileceği yorumlarına yol açtı. Muş ise basın toplantısında konuya ilişkin “Çalışmaların tamamlanmasını beklemek gerekir. Seçimden önce alelacele getirilmesini de etik bulmuyoruz” diye konuştu.
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