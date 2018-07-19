Askerlik kararı aldıranlar bedelliden yararlanabilecek mi?
Askerlik kararı aldıranların bedelli uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı da tartışma konusu olmuştu. AK Parti kaynaklarından konu ile ilgili açıklama geldi.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda pazartesi günü görüşmelerine başlanacak yasa teklifinde bu konuda bir düzenlemenin olmaması nedeniyle askerlik kararı aldırıp Temmuz ayında birliklerine teslim olmaları gereken yükümlüler gözlerini Meclis’e dikti.
AK Parti kaynakları, “Teklifte bu konuda bir düzenleme yok ama komisyon ya da genel kurul sürecinde konu gündeme gelebilir. Bu konudaki taleplere bağlı olarak verilecek önergeler doğrultusunda da bir düzenlemeye gidilebilir. Durumları uygun olanların bu imkandan yararlanmalarının önü açılabilir” bilgisini verdiler.
HAYATİ YAZICI: GÖRÜŞÜLÜR BU...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da bedelli askerlikte olacağı belirtilen 28 günlük eğitim süresinin kaldırılabileceğini söyledi. Yazıcı, “Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır” dedi.
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