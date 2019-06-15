Askerlik düştü mü? Askerler ne zaman terhis olacak?

Askerlik için yükümlü 2 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren Askeralma Kanun Teklifi Ramazan Bayramı sonrası Meclis'te yapılan mesailer doğrultusunda görüşüldü. Düzenleme kapsamında, zorunlu askerlik süresi düşecek, kalıcı bedelli askerlik uygulaması hayata geçecek ve yedek astsubaylık başlayacak. Görüşmeler sonrası gözler, askerlik süresine çevrildi. Öte yandan konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI

Erdoğan, bir gazetecinin yeni askerlik yasasıyla ilgili gelişmeleri sorması üzerine, "Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddüdümüz yok. En ufak bir güven kaybı gibi endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var ve bir Genelkurmay diye kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş, 2 bin 200 yıllık bir orduyuz. Dedikleri ne? ’Güvenlik zaafı bu yasada olur’ gibi ifadeler var. Bu yasayla ilgili çalışmamız 15 gün, 1 ay içinde yapılmış değil. 1 buçuk 2 yıla varan bir çalışmadır. Kaldı ki talep bize çok eski gelen bir taleptir. Hem ordunun küçültülmesi, bir taraftan profesyonel orduya geçmek, hep bunlar konuşulan şeylerdi. Bunlar yazılmıştır, çizilmiştir. Ordumuz da hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir. Bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım, ordunun sivilleşmesi süreciydi. AB kriterleri içinde bir de bu var. Biz böyle bir adımı o günden bugüne atmış değiliz ama şimdi burada da böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Bu attığımız adımla birlikte gerek Milli Savunma Bakanımızın şu anda ordunun temelinden gelmiş olması, Genelkurmay Başkanlığına varıncaya kadar bu görevi yapmış bir insan olarak kendi arkadaşlarıyla beraber bu süreci yönetiyor olması ve özellikle terörle mücadelede de şu anda askerimizin, polisimizin elde ettiği başarıya mesela yılbaşından şu ana kadar 2 bin civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların inlerine girilmiştir. Bunlar şimdi kaçacak delik arıyorlar. Bu mücadele de bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Halkın refahını, huzurunu sağlamadıktan sonra ne devlet ne de silahlı kuvvetler, polis ve güvenlik korucularının görevini yapmış olacağını belirten Erdoğan, "Ne de şahsen ben Cumhurbaşkanı olarak Anayasa’da başkomutan sıfatıyla bulunuyorum, ben de görevimi yapmış olurum. Bu görevi şu anda yapmanın kararlılığı içindeyiz. İlgili birimlerin hepsi bunu yapacak. Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki düşünün şimdi başarılı bir astsubay, eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var, bundan önce böyle bir şey yoktu. Bunun yanında isteyen kalabiliyor, isteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda ’Efendim sayılar azalıyor, halimiz ne olacak?’. Çok açık, net. Şimdi sürekli olarak ücret tazelenmesi olacak. 12 ay içinde sürekli her ay, askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

İKİ MADDE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeler, teklifin "amaç" "kapsam" başlıklarını taşıyor.

Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.

Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi.

Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de muhalefet partileri ziyaretini İYİ Parti grubu ile tamamladı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile görüşmesi ardından açıklama yapan Bakan Akar, "Bugün gruplarımız, partilerimiz ile yeni askerlik yasası ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bazı sorular oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışma planlandığı gibi devam eriyor. Önümüzdeki günlerde Meclisimiz çalışmalarını tamamlayarak, inşallah bu işleri tamamlayacağız" dedi.

’TASİYELERİMİZİN YERİNE GETİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Bakan Akar’ın kanun teklifi ile ilgili bilgi verdiğini aktararak, "Bu yasa ile ilgili bizim tavsiye ve önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Genel Başkanımızın da olacağı bir toplantı yapacağız. Orada da önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Salı günü Genel Kurul’da önerilerimizin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini göreceğiz. Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak, tavsiyelerimizin önemli bir kısmının yerine getirileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Özellikle silah altında bulunan gençlerin 'Askerlik düştü mü?' sorularıyla yakından takip ettiği yeni askerlik sistemi için görüşmeler devam ediyor. Yeni askerlik yasası hakkında en son açıklama ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz'dan geldi. İşte, yeni askerlik sistemi için kanun teklifi görüşmelerinden bazı detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ı o açıklamalarından öne çıkanlar:

- Planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişi konuştuk. Yığılmaları ortadan kaldırmalıyız. Gerçeklere gözlerimizi kapatamayız

- Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.

- Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.

- 419 bin TSK mevcudunun 200 bin'e yakını muvazzaf personelden oluşmaktadır.

- Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

-Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET YILMAZ'DAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, askere alma kanun teklifi ile ilgili, “Bedelli çıkacağı beklentisiyle askerliği tecil ettirme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi askere gitmeyi erteleyen unsurların azalacağı, ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Halihazırda mevcut olan 2 milyon 200 bin yükümlü havuzunun bir daha oluşmayacağı, yükümlülerin zamanında askere gideceği beklenilmektedir” dedi.

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda Askere Alma Kanun Teklifi’ne ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ortak bir çalışmayla ve ortak akılla Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücüne güç katacak bir teklifi hayata geçirirsek bundan Türkiye kazanacaktır. Kanun teklifinde hem halkımızın beklentileri hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları dikkate alındı. Bu kanun teklifinde askerlik sisteminin sürekliliği sağlanarak, öngörülebilir bir sistem içinde eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması amaçlandı. Teklifin içeriğinde, bu kamu hizmeti alanlarında birçok yeni uygulama hayata geçirilmektedir. Bu uygulamalardan en önemlisi, bundan sonra bir bedelli yasası çıkarılacağı beklentisinin sona ermesidir. Bu beklentinin sona ermesinin çok önemli sonuçları olacaktır. Bedelli çıkacağı beklentisiyle askerliği tecil ettirme, yoklama kaçağı ve bakaya gibi askere gitmeyi erteleyen unsurların azalacağı, ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Hâlihazırda mevcut olan 2 milyon 200 bin yükümlü havuzunun bir daha oluşmayacağı, yükümlülerin zamanında askere gideceği beklenilmektedir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLER NASIL ASKERLİK YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek.

Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek. Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri kesilenler, kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilecek, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile de ilişikleri kesilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava değişimi/izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçlarına ilişkin kanun ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.

DOKTORLAR NASIL ASKERLİK YAPACAK?

Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.

Bu kişilerin her türlü özlük işleri devlet hizmeti yükümlülüğünün devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Bunlardan usulüne uygun olarak devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve asteğmen olarak terhis edilecek. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Milli Savunma Bakanlığına bildirilecek.

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.