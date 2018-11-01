Tek tip askerlik ne zaman çıkacak? Yeni askerlik sistemi için Bakan Akar'dan açıklama
Tek tip konusunda açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni dönemde tek tip askerlik konusunda zemine kavuşturma çabalarının devam ettiğini açıkladı. Yeni askerlik sisteminde tartışmalı birçok konunun ele alındığını ifade eden Bakan Akar, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Peki, tek tip askerlik mi gelecek? İşte yeni askerlik sistemi hakkında Bakan Akar'dan açıklamalar
Askerlik düşecek mi, tek tip askerliğin süresi belli oldu mu sorusunun yanıtı, askere gitme çağı gelmiş milyonlarca genç tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bedelli askerliğin ardından vatandaşların gündeminde tek tip askerlik konusu var. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tek tip askerlik konusuna ilişkin açıklama geldi. Peki, askerlik düşecek mi? İşte o açıklama.
Bedelli askerliğin ardından milyonlarca genç 'askerlik düşecek mi?' sorusunun yanıtını arıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." açıklamasında bulundu. İşte yapılan açıklama.
HULUSİ AKAR'DAN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Hulusi Akar, daha önce yaptığı bir konuşmada ise yeni askerlik sisteminin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İşte o açıklama;
Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.
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