Askerlik 6 aya düştü mü? Gözler Resmi Gazete yayımında!
Dün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen yeni askerlik sistemi kanun görüşmeleri, birinci bölümün kabul edilmesiyle sona erdi. 'Askerlik düştü mü?' sorularının cevap bulduğu görüşmelerde er ve erbaşların 6 aylık hizmet süresi, yedek astsubay ve subayların görev çerçeveleri gibi konular kanun çerçevesinde kabul edilerek onaylandı. Buna göre silahaltında bulunan ve 6 ayını dolduran er ve erbaşlar, erken terhis hakkını elde etmiş oldu. İşte, tüm hatlarıyla yeni askerlik sistemi görüşmelerinin birinci bölümünden detaylar
Askerlik kanununun yeniden ele alındığı yeni askerlik sistemi için görüşmeler, salı günü akşam saatlerinde Meclis'in gündem konusu oldu. Tüm partilerin hazır bulunduğu toplantıda, askerlik çağı, hizmet süresi, yedek subay ve astsubay istihdamı, maaşlı askerliğe devam etme ve bedelli askerlik gibi temel konular, yeni askerlik sisteminin birinci bölümünde görüşülen konular arasında yer aldı. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen kanun süreci hakkında bazı bilgiler
ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ MÜ?
18 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni askerlik sisteminin en temel konusu hizmet süresinin belirlenmesi oldu. Buna çerçevede gerçekleşen görüşmelerde er ve erbaşlar için hizmet süresi 6 ay olarak belirlendi.
Buna göre kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması halinde 12 aylık askerlik sürecine dahil olan er ve erbaşlardan 6 aylık süreyi dolduranlar terhis olabilecek.
ERKEN TERHİS NE ZAMAN OLACAK? KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?
Birinci ayağında 30 maddenin görüşülüp kabul edildiği yeni askerlik sistemi kanun teklifinin ikinci ayağı 19 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tüm görüşmeler tamamlandığında kanun teklifi onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu durumda askerler erken terhis hakkını elde etmiş olacak. Sürecin temmuz başına kadar tamamlanması ve teklifin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
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