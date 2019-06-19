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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.06.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Askerlik 6 aya düştü mü? Gözler Resmi Gazete yayımında!

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Askerlik 6 aya düştü mü? Gözler Resmi Gazete yayımında!

Dün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen yeni askerlik sistemi kanun görüşmeleri, birinci bölümün kabul edilmesiyle sona erdi. 'Askerlik düştü mü?' sorularının cevap bulduğu görüşmelerde er ve erbaşların 6 aylık hizmet süresi, yedek astsubay ve subayların görev çerçeveleri gibi konular kanun çerçevesinde kabul edilerek onaylandı. Buna göre silahaltında bulunan ve 6 ayını dolduran er ve erbaşlar, erken terhis hakkını elde etmiş oldu. İşte, tüm hatlarıyla yeni askerlik sistemi görüşmelerinin birinci bölümünden detaylar

Askerlik kanununun yeniden ele alındığı yeni askerlik sistemi için görüşmeler, salı günü akşam saatlerinde Meclis'in gündem konusu oldu. Tüm partilerin hazır bulunduğu toplantıda, askerlik çağı, hizmet süresi, yedek subay ve astsubay istihdamı, maaşlı askerliğe devam etme ve bedelli askerlik gibi temel konular, yeni askerlik sisteminin birinci bölümünde görüşülen konular arasında yer aldı. Peki, askerlik 6 aya düştü mü? İşte, Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen kanun süreci hakkında bazı bilgiler

ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ MÜ?

18 Haziran tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yeni askerlik sisteminin en temel konusu hizmet süresinin belirlenmesi oldu. Buna çerçevede gerçekleşen görüşmelerde er ve erbaşlar için hizmet süresi 6 ay olarak belirlendi.

Buna göre kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması halinde 12 aylık askerlik sürecine dahil olan er ve erbaşlardan 6 aylık süreyi dolduranlar terhis olabilecek.

Askerlik 6 aya düştü mü Gözler Resmi Gazete yayımında

ERKEN TERHİS NE ZAMAN OLACAK? KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK?

Birinci ayağında 30 maddenin görüşülüp kabul edildiği yeni askerlik sistemi kanun teklifinin ikinci ayağı 19 Haziran Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Tüm görüşmeler tamamlandığında kanun teklifi onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bu durumda askerler erken terhis hakkını elde etmiş olacak. Sürecin temmuz başına kadar tamamlanması ve teklifin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

 

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