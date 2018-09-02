Askerler Şemdinli'de ele geçirdi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 107 milimetrelik Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) namlusu bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Şemdinli'nin Balkayalar bölgesinde icra edilen operasyonlarda mağara içerisine gizlenmiş vaziyette 107 milimetrelik ÇNRA namlusu ele geçirildiği bildirildi.
HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hakkari Yüksekova'da silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği belirtildi.
Operasyonlar kapsamında, ilk belirlemelere göre, silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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