Yeni askerlik sistemi ne zaman Resmi Gazete'de yayımlanacak? Erken terhis ne zaman?
12 aylık askerlik yapmak üzere birliklerine teslim olan ve 6 aylık sürelerini dolduran askerlerin faydalanabileceği erken terhis hakkı, bugün netlik kazandı. Yeni askerlik sisteminin onaylanmasının ardından erken terhis ne zaman olacak sorusu gündemde yer almaya başladı. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
Haftalardır devam eden yeni askerlik sistemi yasa çalışmaları 25 Haziran Salı günü 335 oy ile kabul edildi. Bu yasanın kabul edilmesiyle birlikte gözler 'Erken terhisler ne zaman yapılacak?' sorusuna çevrildi. Peki, askerler ne zaman terhis olacak? İşte, binlerce asker ve yakınlarının merakla araştırdığı askerler ne zaman terhis olacak sorusunun cevabı...
ASKERLER NE ZAMAN TERHİS OLACAK?
Yasanın Meclis'te kabul edilmesinin ardından sıradaki süreç, redaksiyon aşaması olacak. Yasanın kanunlaştırılması için temiz bir metin yapısına kavuşturulması anlamını taşıyan redaksiyon aşamasının ardından yasanın tasarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidecek.
RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından kanun Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece yaklaşık 100 bin asker erken terhis hakkını elde etmiş olarak kışlalarına veda edecek.
6 AY DAHA ASKERLİK YAPANA 2 BİN LİRA MAAŞ
Askerlik süresini 6 ay daha uzatanlara 2 bin lira civarında harçlık verilecek. Sınır ve hudut bölgesinde askerlik hizmetlerini sürdüren erler ise bin lira daha ücret alacak. Böylece sınırda 6 ay daha askerlik yapacak olan erler 3 bin lira ücret almış olacak.
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