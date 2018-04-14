Askeri temas da devrede

Türk makamlarının Suriye’deki gelişmelerle ilgili her iki ülke yetkilileriyle görüştüğünü vurgulayan kaynaklar, bu görüşmelerin temelinde ‘güvenlik konusunun’ ön planda olduğunu belirttiler.



Aynı kaynaklar, bu temasın “Türkiye, askeri ve güvenlik bağlamında ABD ve Rusya arasında bir arabuluculuk yapıyor olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği” sorusuna, “Bu yoruma bağlı. Görüşmeler Suriye’de her alandaki güvenlik boyutuyla ilgili yapılıyor” yanıtını vermekle yetindiler.



Hatırlanacağı gibi Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Şamanov, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlıkları arasında temasın başlatıldığını açıklayarak, “Temas Türkiye’deki meslektaşlarımız üzerinden sağlandı. NATO irtibat kanalları da kullanılıyor” demişti.



NATO’YLA GÖRÜŞME

Türkiye’nin ABD ve Rus askeri makamları arasında sağladığı bu temasın, pazartesi günü Ankara’da devlet zirvesiyle bir araya gelecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ziyaretinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Stoltenberg’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la yapacağı görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusu ele alınacak.



Duma’da yapıldığı belirtilen kimyasal saldırı sonrası artan gerilimin yanı sıra Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtı, terörle mücadele de ziyaretin önemli başlıkları arasında bulunuyor.



