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Askeri temas da devrede

Uğur ERGAN / ANKARA
14.04.2018 - 00:41 | Son Güncelleme:

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Suriye dolayısıyla dünyayı tedirgin eden Washington ve Moskova arasındaki gerilim nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmeler yaparken, Türk askeri ve güvenlik makamlarının ilgili ABD ve Rus makamlarıyla temaslarda bulunduğu ve herhangi bir kesinti olmadığı bildirildi.

Askeri temas da devredeTürk makamlarının Suriye’deki gelişmelerle ilgili her iki ülke yetkilileriyle görüştüğünü vurgulayan kaynaklar, bu görüşmelerin temelinde ‘güvenlik konusunun’ ön planda olduğunu belirttiler.

Aynı kaynaklar, bu temasın “Türkiye, askeri ve güvenlik bağlamında ABD ve Rusya arasında bir arabuluculuk yapıyor olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği” sorusuna, “Bu yoruma bağlı. Görüşmeler Suriye’de her alandaki güvenlik boyutuyla ilgili yapılıyor” yanıtını vermekle yetindiler.

Hatırlanacağı gibi Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Şamanov, Rusya ve ABD genelkurmay başkanlıkları arasında temasın başlatıldığını açıklayarak, “Temas Türkiye’deki meslektaşlarımız üzerinden sağlandı. NATO irtibat kanalları da kullanılıyor” demişti.

NATO’YLA GÖRÜŞME
Türkiye’nin ABD ve Rus askeri makamları arasında sağladığı bu temasın, pazartesi günü Ankara’da devlet zirvesiyle bir araya gelecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in ziyaretinde de gündeme gelmesi bekleniyor. Stoltenberg’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la yapacağı görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusu ele alınacak.

Duma’da yapıldığı belirtilen kimyasal saldırı sonrası artan gerilimin yanı sıra Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtı, terörle mücadele de ziyaretin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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