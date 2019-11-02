Askeri okulları kapatmaya vize
ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatılarak, öğrencilerin durumlarına uygun okullara yerleştirilmesini Anayasa’ya uygun buldu ve vize verdi.
AYM, CHP’nin OHAL döneminde çıkarılan daha sonra yasalaştırılan bu düzenlemeyi iptal talebini 25 Temmuz’da görüşerek oybirliği ile reddetti. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, TSK içindeki bir grup tarafından yapılan darbe girişiminin tekrarını önlemek için askeri personel yetiştirme sistemindeki tedbir amaçlı değişikliğin ölçülü ve Anayasa’ya uygun olduğu belirtildi.
AYM kararında “Ülke güvenliğinin sağlanmasında doğrudan sorumlu olan TSK’nın bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için askeri personel eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır. Adı geçen örgütle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi, darbe tehdidinin giderilebilmesi ve tekrar etmesinin önlenmesi için yetkili makamlarca bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tedbirlerden biri de askeri personel yetiştirme sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır” denildi.
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