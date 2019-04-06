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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cemil SEVAL/ MANİSA (DHA)
06.04.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Askere gitmek için yola çıktılar... Kahreden haber

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Askere gitmek için yola çıktılar... Kahreden haber

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin yol kenarında park halinde duran kamyona arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada ölen Furkan Baykan (31) ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın (29) bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi.

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  • Bedelli askerlik yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
  • Bedelli askerlik yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
  • Bedelli askerlik yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
  • Bedelli askerlik yolunda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akhisar'dan İzmir yönüne giden Enis Karadağ (29) yönetimindeki 34 HL 4829 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 45 KA 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Karadağ, yanında bulunan Furkan Baykan, İbrahim Tüfekli ve Gamze Telcan (31) araçta sıkıştı.

Kazayı görenler sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Furkan Baykan ile İbrahim Tüfekli'nin öldüğü belirlendi. İtfiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Gamze Telcan ile Enis Karadağ ise ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ölen Furkan Baykan ile yaralanan sürücü Enis Karadağ'ın bedelli askerlikten faydalanarak vatani görevini yapmak için İstanbul'dan Manisa'ya geldiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, kaza yerinde yapılan inceleme sonrası itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılıp, hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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