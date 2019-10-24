Askere giden gençlere kınalı uğurlama
Vatani görevlerini yapmak için askere giden gençleri uğurlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü “Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi’ diyen bir milletin evlatları bu çocuklarımız. Onlara kınalar yaktık, kurbanlarını kestik, dualar ettik, Kuran’larını okuttuk” dedi.
Sancaktepe Belediyesi’nin ‘Uğurlar Ola Mehmedim’ sloganıyla düzenlediği asker uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Askerlerin ellerine kına yakan Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, göreve giden askerlerin seslendirdiği türküleri asker anneleriyle birlikte dinlerken duygusal anlar yaşadı.
Vatani görevlerine başlamaya hazırlanan askerlerin isimleri ve görev yerleri okuyan Döğücü, “Bugün askerlerimizi, kıymetli evlatlarımızı, ben kınalı kuzularımız diyorum, peygamber ocağına yolcu ediyoruz. Ülkemizin savaş eşiğinde olan bu kritik durumda, Barış Pınarı Harekatı ile barış götürmeye çalıştığımız ama dünya tarafından çok farklı şekilde yansıtılan bu kritik sürecinde, güvenli bölgenin oluşturulması için canlarını ortaya koyan Mehmetçiğimizle birlikte, şu anda bu çocuklarımızın bunu göze alarak askere gidiyor olmaları bizim için çok büyük bir gurur. ‘Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi’ diyen bir milletin evlatları bu çocuklarımız.
Onlara kınalar yaktık, kurbanlarını kestik, dualar ettik, Kuran’larını okuttuk. Sülüslerini getirdiler, biz de onları küçük hediyelerle askere uğurluyoruz” dedi.
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