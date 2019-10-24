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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
24.10.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Askere giden gençlere kınalı uğurlama

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Askere giden gençlere kınalı uğurlama

Vatani görevlerini yapmak için askere giden gençleri uğurlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü “Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi’ diyen bir milletin evlatları bu çocuklarımız. Onlara kınalar yaktık, kurbanlarını kestik, dualar ettik, Kuran’larını okuttuk” dedi.

Sancaktepe Belediyesi’nin ‘Uğurlar Ola Mehmedim’ sloganıyla düzenlediği asker uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Askerlerin ellerine kına yakan Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü, göreve giden askerlerin seslendirdiği türküleri asker anneleriyle birlikte dinlerken duygusal anlar yaşadı.

Askere giden gençlere kınalı uğurlama

Vatani görevlerine başlamaya hazırlanan askerlerin isimleri ve görev yerleri okuyan Döğücü, “Bugün askerlerimizi, kıymetli evlatlarımızı, ben kınalı kuzularımız diyorum, peygamber ocağına yolcu ediyoruz. Ülkemizin savaş eşiğinde olan bu kritik durumda, Barış Pınarı Harekatı ile barış götürmeye çalıştığımız ama dünya tarafından çok farklı şekilde yansıtılan bu kritik sürecinde, güvenli bölgenin oluşturulması için canlarını ortaya koyan Mehmetçiğimizle birlikte, şu anda bu çocuklarımızın bunu göze alarak askere gidiyor olmaları bizim için çok büyük bir gurur. ‘Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi’ diyen bir milletin evlatları bu çocuklarımız.

Onlara kınalar yaktık, kurbanlarını kestik, dualar ettik, Kuran’larını okuttuk. Sülüslerini getirdiler, biz de onları küçük hediyelerle askere uğurluyoruz” dedi.

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