Askerden yeni gelmişti... Baraj gölünde boğuldu
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir genç Berdan Baraj Gölü'nde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşları ile serinlemek için Berdan Barajı'na giren Erkan Can Gönül (22) bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans, jandarma ve sualtı ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasının ardından ekipler, Gönül’ün cesedi suya girdiği yakın bir bölgede bulundu. Ölen Erkan Can Gönül’ün askerden yeni geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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