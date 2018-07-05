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    Askerden Süleyman Şah hazırlığı

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 06:22 | Son Güncelleme:

    Süleyman Şah Türbesi’ni korumakla görevli Şanlıurfa Tugay Komutanlığı sınır birliklerini takviye etti. Askerler, PKK’lı teröristler Münbiç’ten çıkar çıkmaz, sınırı geçip Karakozak’ta nöbete başlayacak. Tugayın bir diğer görevi Süleyman Şah’ın naaşını Eşme’den alıp yeniden Karakozak’a taşımak.

    Suriye sınırı, Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı araçlarının Münbiç’e intikaline sahne oluyor. Urfa Tugayı'nda yaşanan hareketliliğin Süleyman Şah Türbesi ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre türbeyi korumakla görevli Urfa Tugayı, Münbiç ve Karakozak bölgesinin sorumluluğunu da üstlenmiş durumda. Tugaya ait birlikler kapsamlı Münbiç görevi için emir bekliyor. Bölgeyi karış karış bilen Urfa Tugayı, PKK’nın tahliyesi sonrası Münbiç’te emniyetin sağlanmasında büyük görev üstlenecek. Tugayın Münbiç’e girdikten sonraki en önemli görevi, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Karakozak’a yeniden taşınması olacak.

    GÜVENLİK ONLARDAN SORULACAK

    Süleyman Şah Türbesi, terör örgütü DEAŞ tehdidi artınca Şubat 2015’teki gece operasyonuyla Türkiye sınırına daha yakın olan Eşme köyüne taşınmıştı. Bölge daha sonra terör örgütü PKK işgali altına girdi ve ABD’liler buraya 3 üs kurdu. Bölge PKK’lılardan temizlendikten sonraki ilk iş türbenin eski yerine taşınması olacak. Yeniden nakliye işleminin başlaması için TSK’nın Tışrin Barajı çevresinde kontrolü sağlaması gerekiyor. Bu önemli görevi önümüzdeki günlerde büyük ölçüde Urfa Tugayı üstlenecek. Tugay, özel birliklerin de desteğiyle, PKK’lıların terk ettiğinden emin olunan bölgelere Münbiçlilerin yeniden yerleştirilmesi için gerekli güvenlik önlemlerini de alacak.

    2015’TE GETİRİLMİŞTİ

    Süleyman Şah Türbesi, terör örgütü DEAŞ tehdidi artınca Şubat 2015’teki gece operasyonuyla Türkiye sınırına daha yakın olan Eşme köyüne taşınmıştı. Bölge daha sonra terör örgütü PKK işgali altına girdi ve ABD’liler buraya 3 üs kurdu. Bölge PKK’lılardan temizlendikten sonraki ilk iş türbenin eski yerine taşınması olacak. YENİ ŞAFAK

    Etiketler: Şanlıurfa Tugay Komutanlığı , son dakika , haberler
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