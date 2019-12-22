Askerde ölen ere 15 yıl sonra tazminat

Gültekin ilk tedavisinden 5 gün sonra Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada akut karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Gültekin, 24 Mart 2004’te İstanbul Haydarpaşa GATA’da hayatını kaybetti. Gültekin ailesi çocuklarının zamanında tedavi edilmediği için öldüğü iddiasıyla Milli Savunma Bakanlığı hakkında dava açtı. Askeri mahkeme, ihmal olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Temyiz başvurusu da reddedilince, aile AHİM’ye başvurdu. 1 Şubat 2016’da kararını veren AHİM, Gültekin’in ölümünün ‘yaşam hakkının ihlali’ olduğuna karar verdi. Bu karardan sonra davaya bakan İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Gültekin ailesine 35 bin manevi, 52 bin lira maddi olmak üzere toplam 85 bin lira tazminatın faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.