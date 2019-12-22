MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAskerde ölen ere 15 yıl sonra tazminat
GeriGündem Askerde ölen ere 15 yıl sonra tazminat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
22.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Askerde ölen ere 15 yıl sonra tazminat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Askerde ölen ere 15 yıl sonra tazminat

Kırklareli Mekanize Piyade Tugayı’nda vatani görevini yapan Togay Gültekin, 17 Mart 2004’te rahatsızlanınca revire kaldırıldı.

Gültekin ilk tedavisinden 5 gün sonra Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada akut karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Gültekin, 24 Mart 2004’te İstanbul Haydarpaşa GATA’da hayatını kaybetti. Gültekin ailesi çocuklarının zamanında tedavi edilmediği için öldüğü iddiasıyla Milli Savunma Bakanlığı hakkında dava açtı. Askeri mahkeme, ihmal olmadığını belirterek başvuruyu reddetti. Temyiz başvurusu da reddedilince, aile AHİM’ye başvurdu. 1 Şubat 2016’da kararını veren AHİM, Gültekin’in ölümünün ‘yaşam hakkının ihlali’ olduğuna karar verdi. Bu karardan sonra davaya bakan İstanbul 13. İdare Mahkemesi, Gültekin ailesine 35 bin manevi, 52 bin lira maddi olmak üzere toplam 85 bin lira tazminatın faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle