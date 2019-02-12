Askerde FETÖ bilançosu
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar ve ardından açılan davalar sürerken, darbe girişimi nedeniyle açılan 250 davanın yarısının sonuçlandığı ve yargılanan 8 bin 500 askeri personelin 4 binden fazlasının ceza aldığı belirtiliyor.
8500 ASKER YARGILANIYOR
TSK mensuplarının içinde bulunduğu darbe girişimine ilişkin davaların yanı sıra, ordudaki kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması süreciyle ilgili çalışmalar sürüyor. Örgüt üyeliği, yardım ve yataklık suçları hariç, doğrudan darbe girişimiyle yargılananlarla ilgili Türkiye genelinde tüm komutanlıkları kapsayan dava toplamı 250’ye ulaşırken 100’den fazlası sonuçlandırıldı. Bu davalarda yargılanan 8 bin 500 askeri personelden 4 binden fazlası ceza aldı. Fiili darbe davalarında haklarında karar verilen sanıkların karar türlerine göre meslek ve rütbe bilgileri şöyle:
CEZA ALANLAR
“49 general, 419 subay, 101 astsubay, 31 uzman çavuş, 1 uzman erbaş, 16 askeri öğrenci, 1 emniyet müdürü, 2 polis, 4 mühendis, 2 öğretmen, 10 sivil kişi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. 9 general, 210 subay, 91 astsubay, 120 uzman çavuş, 11 uzman erbaş, 252 askeri öğrenci, 28 kursiyer, 24 subay adayı, 129 er, 11 polis, 2 emniyet amiri, 1 teknisyen ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 8 general, 129 subay, 85 astsubay, 225 uzman çavuş, 14 emniyet amiri, 71 polis, 53 kursiyer, 38 asker öğrenci, 14 er, 13 sivil ve 1 öğretmen değişen sürelerde hapis cezası aldı.
8 general, 211 subay, 178 astsubay, 154 uzman çavuş, 705 er, 73 sözleşmeli er, 61 askeri öğrenci, 51 kursiyer, 38 subay adayı, 52 polis, 5 emniyet amiri, 5 sivil memur, 1 mühendis, 1 emekli, 9 sivil kişi ise beraat etti.”
KRİPTO TARAMASI
Kripto FETÖ’cülerin ortaya çıkarılması için Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan özel komisyonun, Türkiye genelindeki tüm davaların iddianamelerini taradığı, TSK bünyesinde olan isimleri özel olarak incelemeye aldığı belirtiliyor. Çalışmanın, itirafçılar ve gelen ihbarlar üzerinden de devam ettiği ve bu bilgilerin doğruluğunun çapraz araştırmalarla sorgulandığı ifade ediliyor. TSK personeliyle ilgili incelemelerin sürdüğü, mevcut çalışanların yanı sıra TSK’ya yeni alınacaklarla ilgili de özel tarama yaptırıldığı ifade ediliyor.
2018 Aralık verilerine göre, Türkiye genelinde FETÖ/PDY örgütüne yönelik örgüt üyeliği ve yöneticiliği ile anayasal düzene karşı işlenen suçlardan toplam 441 bin 195 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunların 89 bininin kadın, 351 bin 477’sinin ise erkek olduğu belirtildi.
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